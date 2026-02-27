Svea Vux söker vårdlärare klassrum/distans
Svea Education AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sollentuna Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sollentuna
2026-02-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Education AB i Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Svea Vux erbjuder grundläggande och gymnasiala vuxenstudier samt gymnasiala yrkesutbildningar. Tillsammans med Svea Gymnasium utgör vi en familj av högkvalitativa utbildningar inom Svea Education.
Intresset för våra utbildningar inom vård- och omsorg växer, och därför söker vi nu en legitimerad yrkeslärare inom vård- och omsorg - gärna med bakgrund som sjuksköterska.
Vi välkomnar även dig med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg som har påbörjat en lärarutbildning.
Våra lärare är centrala för verksamhetens utveckling och framgång. Hos oss får du vara med och forma utbildningar som gör verklig skillnad - för våra elever och för framtidens omsorg.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som vårdlärare hos oss får du ett helhetsansvar för undervisningen inom vård- och omsorgsprogrammet. Du kommer bland annat att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning.
Undervisa både i klassrum och genom digital handledning på distans.
Arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor, administration och vår specialpedagog.
Bidra till skolans utveckling och kvalitetssäkring.
Erfarenhet av vuxenutbildning och av lärplattformen It's Learning är meriterande.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som:
är öppen, positiv och har ett relationsskapande förhållningssätt.
är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
bemöter elever och kollegor med respekt och empati.
är prestigelös och uppskattar en arbetsplats där man hjälper varandra.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper lika högt som din formella kompetens.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där kvalitet, inkludering och framtidsfokus är en naturlig del av vardagen. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund där Inkludering, Göra skillnad och Samhörighet genomsyrar allt från undervisning till kollegialt samarbete.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående
Flexpension som ger trygghet inför framtiden
Kollektivavtal för bra villkor och trygg anställning
Hos Svea Education får du vara med och göra verklig skillnad, både för individen och för samhället - och du gör det i en organisation som tror på dig, på varje elev och på utbildningens kraft att förändra liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Education AB
(org.nr 559119-8220), http://www.sveaeducation.se
Djupdalsvägen 12 (visa karta
)
192 51 SOLLENTUNA Arbetsplats
Svea Vux Kontakt
Åse Andersson, rektor ase.andersson@sveaeducation.se +46791023122 Jobbnummer
9769138