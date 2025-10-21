Svea Vaccin söker extrapersonal till Växjö!
2025-10-21
Vill du arbeta med preventiv hälsovård i ett expansivt företag där arbetsglädje, hög kompetens, trygghet och kundens hälsa är i fokus? Nu har du chansen att arbeta hos oss på Svea vaccin vilket innebär en unik möjlighet att jobba med friskvård i ett framgångsrikt, ledande hälsoföretag med möjlighet till en fin yrkeskarriär.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Svea vaccin söker legitimerad sjuksköterska eller läkarstuderande från termin 7 och uppåt, gärna med några års erfarenhet. Tidigare arbete med vaccination är meriterande. Vi söker dig som är flexibel och trygg i din yrkesroll och har en positiv personlighet. Du gillar att arbeta med människor och har en stark servicekänsla. Vi arbetar i team med sjuksköterskor och läkare.
Vi arbetar också i en snabb utvecklande bransch som kräver att vi är uppdaterade och därav har vi löpande utbildningar både internt och externt.
Vi söker dig som är självständig, lyhörd för kunden, tydlig, ansvarstagande och noggrann.Dina arbetsuppgifter
Allt på en mottagning förekommande arbetsuppgifter men huvuduppgifterna på Svea vaccin är rådgivning inför resor samt vaccinationer av både vuxna och barn.
Arbetet är självständigt med nära samarbete med våra erfarna läkare och sjuksköterskor.
Utveckling
Vi sätter högt värde på kvalitet och säkerställer därför att all vår personal har rätt kompetens och får utbildning i vad som krävs för att utföra våra tjänster.
Vi uppskattar våra medarbetare och det finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Det är viktigt för oss att du visar en stor engagemang för ditt arbete genom att följa utvecklingen och lära nytt. Vi erbjuder utbildningar i samarbete med våra leverantörer.
Anställningsform
Timanställning i Växjö
Arbetstider
Vid behov. Arbete vardagar 10-18:30 lunchstängt 13.30-14.00 och lördagar 10-15. Arbetstiderna följer verksamhetens öppettider.Kontaktuppgifter för detta jobb
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande, skicka gärna din ansökan snarast möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att CV och dess personuppgifter behandlas av Svea Vaccin för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
