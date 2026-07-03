Svea hovrätt söker HR-specialist (Vikariat)
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2026-07-03
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Vill du ha ett meningsfullt arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter? Vill du arbeta med kompetenta och trevliga kollegor i centrala Stockholm? Nu finns möjligheten att bli en del av vår verksamhet som HR-specialist.
Om arbetsplatsen
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 480 anställda. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Svea hovrätt består av nio dömande avdelningar och en administrativ enhet. Den administrativa enheten har drygt 50 medarbetare och består av fyra sektioner: HR, Arkiv, Registratur samt Säkerhet och Service.
Svea hovrätt erbjuder en attraktiv arbetsplats, vackert belägen i kulturhistorisk miljö på Riddarholmen centralt i Stockholm. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats och värdesätter mångfald bland personalen avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
På sektionen för HR arbetar åtta medarbetare varav fyra har inriktning HR, sektionschefen inkluderat. Förutom det finns även fyra medarbetare som arbetar med ekonomi, bibliotek och det administrativa diariet.
Vi söker nu en HR-specialist för ett tidsbegränsat vikariat.
Som HR-specialist arbetar du huvudsakligen med att ge stöd åt verksamhetens chefer. Det kan handla om rådgivning, information och administration inom HR-området. Du är en viktig företrädare för hovrätten som arbetsgivare och säkerställer att ditt stöd är i enlighet med lagar, regler, riktlinjer och rutiner. Behovet av stöd varierar utifrån verksamhetens behov, men huvudfokus kommer att vara inom rekrytering, introduktion, uppföljning av skyddsronder och protokollföring inom samverkan.
Du har erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från behovsanalys och kravprofil till urval, intervjuer, referenstagning och anställning. Du är van att självständigt ansvara för rekryteringens samtliga steg och kan på ett strukturerat sätt säkerställa en professionell och kvalitativ kandidatupplevelse genom hela processen. Du har god förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp rekryteringar för olika typer av roller i nära samverkan med rekryterande chefer. Utöver det har du erfarenhet av administrativt arbete inom HR samt övrigt chefsstöd.
Du rapporterar till sektionschefen för HR.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen som personalvetare eller motsvarande utbildning som vi finner relevant. Du har tidigare erfarenhet som HR-specialist, HR-generalist eller motsvarande och söker en arbetsplats där du kan fortsätta utvecklas, tillsammans med oss. Du har tidigare arbetat inom HR i offentlig verksamhet men erfarenhet av andra typer av organisationer är också en tillgång. Erfarenhet av HR-arbete inom domstol kan vara meriterande men en sammantagen bedömning av hur snabbt du kan sätta dig in i arbetet utifrån att det är ett vikariat, är viktigast för oss.
Som person söker vi dig som är resultatorienterad, lösningsinriktad, kvalitetsmedveten, noggrann, ansvarstagande och strukturerad samt har en god relationsskapande förmåga. Du har kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagaren. Du är en lagspelare och bidrar till en god social arbetsmiljö samt kan även agera självständigt inom din roll.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller vid en eventuell anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 Snarast möjligt enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2026/733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 2290 (visa karta
)
103 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Domstolshandläggare (ST
Therése Cossi Tennmalm +46856167093 Jobbnummer
9992177