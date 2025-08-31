Svea Dental söker Tandläkare
2025-08-31
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker en legitimerad tandläkare till Svea Dental i Mölndal!Publiceringsdatum2025-08-31Om företaget
Svea Dental är en modern och nyrenoverad klinik belägen på Mölndalsvägen med närhet till goda kommunikationer. Vi erbjuder allmän, estetisk och akut tandvård, implantatkirurgi, tandreglering samt större protetiska behandlingar.
Kliniken har fyra behandlingsrum, OPG-rum, väntrum, personalrum och steril. Vi arbetar med den senaste utrustningen och värdesätter kontinuerlig kompetensutveckling för hela teamet. Här arbetar vi tillsammans i en harmonisk arbetsmiljö där patientens trygghet och kvaliteten på vården alltid är i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och har ett genuint intresse för både allmän- och estetisk tandvård. Du är trygg i din yrkesroll, självgående och strukturerad, men trivs också med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, motsvarande svenskt gymnasium eller Svenska C1, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande egenskaper:
God samarbetsförmåga
Serviceinriktad och empatisk
Noggrann och kvalitetsmedveten
Positiv och engageradDina arbetsuppgifter
Utföra undersökningar och behandlingsplanering
Genomföra allmänna och avancerade tandvårdsbehandlingar
Samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och övrig personal
Dokumentation och journalföring
Patientkontakt och rådgivning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sana@sveadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&S Dental AB
(org.nr 559468-9233), https://sveadental.se/
Hagåkersgatan 2 (visa karta
)
431 41 MÖLNDAL Jobbnummer
9483990