Svea Bygg & Ventilation AB söker ventilationsmontörer.
Svea Bygg & Ventilation AB söker nu ventilationsmontörer.
Arbetet består av att montera kanaler, aggregat, fläktar samt isolerings arbete inom ventilation. Som ventilationsmontör arbetar du huvudsakligen i teamet.
Vi erbjuder ett varierande och ansvarsfullt arbete med konkurrenskraftiga villkor och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Om du är en social och driven person som vill utvecklas med oss då ser vi fram emot din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: sveavent@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bygg & Ventilation AB
(org.nr 559382-0383)
Hasselgatan 20 (visa karta
)
194 37 UPPLANDS VÄSBY Kontakt
Foziljon Boltaev sveavent@gmail.com 0760014040 Jobbnummer
