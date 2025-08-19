Svea Bygg & Ventilation AB söker ventilationsmontörer.

Svea Bygg & Ventilation AB / VVS-jobb / Upplands Väsby
2025-08-19


Svea Bygg & Ventilation AB söker nu ventilationsmontörer.
Arbetet består av att montera kanaler, aggregat, fläktar samt isolerings arbete inom ventilation. Som ventilationsmontör arbetar du huvudsakligen i teamet.
Vi erbjuder ett varierande och ansvarsfullt arbete med konkurrenskraftiga villkor och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Om du är en social och driven person som vill utvecklas med oss då ser vi fram emot din ansökan!
Välkomna till Svea Bygg & Ventilation AB

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: sveavent@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Bygg & Ventilation AB (org.nr 559382-0383)
Hasselgatan 20 (visa karta)
194 37  UPPLANDS VÄSBY

Kontakt
Foziljon Boltaev
sveavent@gmail.com
0760014040

Jobbnummer
9466212

