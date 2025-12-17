Sve/sva lärare deltid 1 dag i veckan
2025-12-17
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på
Omfattning
Deltid, 1 dag per vecka under perioden januari till mars med stor flexibilitet att själv styra dag och arbetstider. Goda möjligheter till förlängning.Om tjänsten
Vi söker en engagerad och kompetent lärare i Svenska/Svenska som andraspråk som vill bidra till våra deltagares utveckling under sin utbildning till undersköterskor. Du kommer att undervisa vuxna studerande och skapa en lärmiljö som präglas av struktur, motivation och pedagogisk kvalitet.
Vi erbjuder
Flexibelt upplägg med möjlighet att påverka arbetstider och dag så länge det inte krockar med elevernas andra kursmoment.
En arbetsplats där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att göra skillnad.
Möjlighet till förlängning och fortsatt utveckling inom organisationen.Kvalifikationer
Lärarlegitimation eller relevant utbildning inom Svenska/Svenska som andraspråk.
Erfarenhet av undervisning för vuxna är meriterande.
Förmåga att skapa en inkluderande och motiverande lärmiljö.
Vill du bli en del av Astar - Tveka inte - Sök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Solna Torg 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
9650090