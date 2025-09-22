Svarvare Till Lkab Mekaniska
Gillar du att jobba med händerna, lösa problem och se konkreta resultat av ditt arbete? Hos oss på LKAB Mekaniska får du vara med och skapa allt från små detaljer till stora stålkonstruktioner och samtidigt bidra till något större: en hållbar framtid.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska
LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
Som svarvare tillverkar du komponenter till vår kund LKAB. Du arbetar med svarvning i bearbetningsmaskiner, hanterar arbetsorder och dokumenterar utfört arbete. I rollen ingår även mätuppdrag både internt i verkstaden och externt ute i våra anläggningar. Du följer LKAB:s arbetsrutiner, instruktioner och säkerhetskrav, och bidrar till ett tryggt och effektivt genomförande. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och objekt i nära samarbete med kollegor.
Det här har du med dig
Du är en person som trivs med att arbeta strukturerat och har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter även i utmanande situationer, vilket gör att du bidrar till att driva arbetet framåt. Du tar ansvar för dina uppgifter och är noggrann i både utförande och dokumentation. Din trygghet i yrkesrollen gör att du skapar förtroende i teamet och bidrar till en säker arbetsmiljö.
Du har även med dig
- Fullständiga gymnasiebetyg
- B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av maskinbearbetning, ritningsläsning och mätmetoder
- Erfarenhet av styrsystem inom CNC
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: Albin Halleman Ågeby, Produktionschef LKAB Mekaniska +46 10 144 47 97, albin.halleman.ageby@lkab.com
.
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9519126