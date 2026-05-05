Svarte hemtjänst söker undersköterskor - kvällstid
2026-05-05
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Svarte hemtjänst:
Svarte hemtjänst har sin utgångspunkt vid regementsområdet i Ystad och bedriver verksamhet över landsbygden i Ystads kommun, med fokus på de norra och västra delarna.
Arbetet innebär resor med bil mellan olika orter inom ett geografiskt utspritt område som präglas av både kustnära och lantliga miljöer. Verksamheten omfattar insatser till brukare med såväl kognitiva sjukdomar som behov av somatisk omvårdnad.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten har du en central roll i våra brukares vardag. Du arbetar nära människor i deras egna hem och bidrar till att skapa trygghet, bevara självständighet och främja livskvalitet. Arbetet är varierande och innebär att du kör mellan brukare på landsbygden, där du möter personer med både somatiska behov och kognitiva sjukdomar.
Din arbetsdag präglas av både självständighet och samarbete. Du planerar och genomför dina insatser utifrån brukarens individuella behov, samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor och andra yrkesprofessioner, såsom sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg.
I dina arbetsuppgifter ingår personlig omvårdnad, serviceinsatser i hemmet samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ger också socialt stöd och bidrar till att skapa meningsfulla stunder i vardagen. Arbetet ställer krav på flexibilitet, ansvarstagande och god förmåga att anpassa dig efter olika situationer och människors behov.
Du möter varje brukare med respekt, lyhördhet och ett professionellt, personcentrerat förhållningssätt där individens önskemål, integritet och delaktighet alltid står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad Undersköterska och kan uppvisa skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
* Har B-körkort då arbetet innebär att du kör mellan våra brukare på landsbygden.
* Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift .
Tidigare erfarenhet från hemtjänst samt arbete med personer med somatiska behov och/eller kognitiv sjukdom är en merit.
Vem är du?
Som person är du lyhörd, empatisk och respektfull i mötet med andra. Du har förmåga att skapa förtroende och trygghet hos brukare och anhöriga, även i situationer som kan vara utmanande. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat i teamet.
Vi ser gärna att du är flexibel, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut, alltid med brukarens bästa i fokus. Ditt engagemang och ditt professionella förhållningssätt är en viktig del av den kvalitet vi vill erbjuda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Kvällstid. Kväll med tjänstgöring varannan helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23
