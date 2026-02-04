SVA-kombo-lärare till Movant Vuxenutbildning
Movant AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-02-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Movant Helsingborg söker SVA-kombo-lärare, som brinner för att undervisa/lära ut
Vi söker dig som vill förstärka vår skola med språkutvecklande kompetens. Hos oss blir du en del av ett kompetent, positivt och härligt team på skolan samt del av en god, positiv skolkultur.
Som SVA-lärare, på Movant i Helsingborg, leds ditt arbete av specialpedagog/biträdande rektor och rektor. Du ska arbeta språkutvecklande med samtliga elever på skolan, med elevernas bransch- och fackspråk och deras yrkessvenska. Du kommer att undervisa, leda och motivera våra vuxna elever på skolan. Ditt fokus är att alltid sätta undervisning och elev i centrum och skapa förutsättningar för våra elever att trivas, utvecklas och nå målen för sin utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat dokumentation, genomförande av samtal, kollegialt lärande, skolutveckling, deltagande i kompetensutveckling i olika forum och kan innebära APL-besök.
Som SVA-lärare på Movant Helsingborg förväntas du arbeta i nära samarbete med dina yrkeslärarkollegor inom Byggutbildningen och med samtliga kollegor på skolor. Du förväntas arbeta språkutvecklande med eleverna inom SVA-kombo, på samtliga utbildningar och hantera andra förekommande arbetsuppgifter. Du ska leda eleverna i deras lärande, undervisa/stödja kring praktiska/teoretiska delar, samt följa upp kunskapsutveckling och nivåer av lärande.
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet/kunskap från SVA, är yrkesstolt och har engagemang för våra yrken/utbildningar och för våra elever. Du förväntas vara delaktig i skolans kunskaps- och värdegrundsarbete, sätta dig in i relevanta styrdokument samt inneha digital kompetens, ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevens behov. Vi undervisar i kurs- och ämnessystem, vilket innebär inläsning av båda.
Som yrkesperson är du nyfiken, lärvillig, prestigelös, en god förebild och silar självfallet snacket. Du delar med dig av din egen kunskap, visar ödmjukhet inför kollegors kompetens och elevers olika bakgrunder och mål. Din personlighet utmärks av samarbetsförmåga, flexibilitet och stor förmåga till relationsskapande med alla du möter. I din roll som lärare är du professionell och ger våra elever en positiv tro på sin förmåga, så att de når sina utbildningsmål. Du står för ett lärande/utvecklande klimat, ger elev-återkoppling, hjälper dina kollegor och har kvalitet i fokus.
Meriterande + Formell kompetens:
Det är ett krav, för att vara aktuell för tjänsten/för att få att undervisa i svenska som andraspråk att du innehar lärarleg. med en relevant behörighet alt. innehar lärarleg. med kompletterande studier om minst 45 hp i svenska som andra språk. Meriterande är tidigare erfarenhet i SVA-kombo och integrerat arbete. För tjänsten är det ett krav med arbete ute i Bygghallarna tillsammans med kollegorna och ett krav med språkutvecklande arbete på samtliga utbildningar.
Körkort: B körkort fordras.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna under tidig vår
Placeringsort: Helsingborg
Tjänstens omfattning: Deltid, med goda möjligheter till högre tjänstgöringsgrad
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en provanställning på 6 månader
Sista dag att ansöka är 26-03-01. Vi kallar löpande till intervju och kontaktar dig om du är aktuell. Välkommen att skicka in CV, personligt brev samt motivering till vad som lockar dig med SVA-kombo, att undervisa på VUX, språkutvecklande arbete och varför du söker tjänsten.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor Magdalena Tegeborn O 'Keeffe, Tfn. 076 - 101 41 42, magdalena.okeeffe@movant.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9724077