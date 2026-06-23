Sv/Sva-lärare till Mariekällskolan
Södertälje kommun / Grundskollärarjobb / Södertälje Visa alla grundskollärarjobb i Södertälje
2026-06-23
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"Vi lär oss för livet, tillsammans lyckas vi!"
Mariekällskolan är en kommunal 4-9-skola och ligger centralt i Södertälje kommun. Skolan har ca 500 elever och drygt 70 anställda. Vi är en mångkulturell skola och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt för att möta alla elevers behov.
Lärande och trygghet står i fokus och vi på skolan arbetar regelbundet med resultat- och närvarouppföljning av alla elever och ett aktivt elevhälsoteam på skolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetslaget för årskurs 7–9 på Mariekällskolan. Du ansvarar för att planera och undervisa i svenska och svenska som andraspråk i årskurserna 7–9. I svenska och svenska som andraspråk tillämpas tvålärarskap, vilket innebär att du tillsammans med en kollega planerar, genomför och följer upp undervisningen.
I tjänsten ingår även ett delat mentorskap tillsammans med en kollega.
På skolan arbetar vi aktivt med att tillgängliggöra undervisningen genom en gemensam lektionsstruktur samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA). Tillsammans med skolledning och engagerade pedagoger i arbetslaget, elevhälsoteamet (EHT) och trygghetsteamet samverkar vi för att främja alla elevers trygghet och kunskapsutveckling.
Som lärare hos oss förväntas du vara utvecklingsinriktad, reflektera över och kontinuerligt pröva samt ompröva din undervisning. Du deltar aktivt i våra kollegiala lärandemöten (KLM), vilka utgår från verksamhetens behov.
Vem är du?Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarlegitimation för åk 7-9 i ämnet svenska och svenska som andra språk.
Du är väl förtrogen med styrdokumenten och skolan som organisation.
Du planerar din undervisning utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning eller arbete i skolan men även nyexaminerade är välkomna att söka.
Meriterande
God kännedom om NPF samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom skolan men även nyexaminerade är välkomna att sökaDina personliga egenskaper
Du är strukturerad och ansvarstagande
Du är prestigelös och ser på arbetet med eleverna som ett lagarbete där var och en har en viktig roll
Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och upprätthåller goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och personal
Du utgår från elevernas styrkor i undervisningen och har en övertygelse om att alla kan lyckas med rätt stöd
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vi erbjuder dig
En utvecklande roll som lärare i ljusa, fräscha lokaler centralt i Södertälje
En verksamhetsnära skolledning och EHT
Kollegiala lärandemöten (KLM)
Pedagogisk lunch
Medarbetarförmåner i Södertälje kommun, t.ex. friskvårdsbidrag (3000 kr/år)
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Nilüfer Aho +46852306745 Jobbnummer
9974660