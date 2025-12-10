Sushikock Växjö City
OM OSS
Kaizu är ett nytt sushikoncept med en vision av att skapa något fräscht, roligt och lite oväntat. Målet är att skapa ett starkt första intryck med något coolt, annorlunda och oförglömligt. Namnet Kaizu betyder "sjökarta" och används för att upptäcka och navigera. Det är en perfekt beskrivning av vårt varumärke som syftar till upptäckter, smaker och att ta sig an nya territorium.
VAD SÖKER VI?
Gillar du att arbeta med högkvalitativa råvaror, skapa vackra presentationer och leverera smakupplevelser utöver det vanliga? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker dig som likt oss älskar sushi och good vibe. Du är positiv och ser lösningar snarare än problem. Du ska gilla hålla högt tempo och har öga för detaljer. Arbetar gärna i ett team men också självständigt. Tidigare erfarenheter efterfrågas.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi enligt våra recept och kvalitetskrav
Säkerställa hög hygienstandard och korrekt hantering av råvaror
Kreativt bidra med nya ideér och säsongsbaserade menyinslag
Arbeta effektivt i köket, både självständigt och i team
Se till att gästerna alltid får en förstklassig matupplevelserKvalifikationer
Erfarenhet som sushikocken, eller relevant köksutbildning
God kunskap om rå fisk, knivteknik och sushitraditioner
Noggrann, stresstålig och kvalitetsmedveten
Förmåga att hålla högt tempo utan att kompromissa med kvalitet
Vi erbjuder
Trivsam arbetsmiljö och ett engagerat team
Möjlighet att utvecklas och påverka menyn
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@kaizu.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
