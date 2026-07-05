Sushikock till Sushirestaurang

ZoriNara AB / Kockjobb / Tidaholm
2026-07-05


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Vi söker en passionerad och erfaren sushikock för en tillsvidareanställning till vår restaurang i Tidaholm.
Vi söker dig som har erfarenhet av att tillaga sushi och brinner för asiatisk matlagning. I rollen ingår att förbereda råvaror, rulla och lägga upp sushi samt hålla högsta kvalitet och hygien i köket. Det är en fördel om du talar mongoliska.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som sushikock / meriterande/
Är noggrann, renlig och stresstålig
Kan jobba bra i team och har ett gott bemötande

Vi erbjuder:
en stabil arbetsplats med trevliga kollegor
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Kollektivavtal finns

Låter det intressant ? Skicka din ansökan eller kontakta oss redan idag!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Viber: +46760658448
E-post: enkuul918@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ZoriNara AB (org.nr 559333-3171)
Torggatan 2 (visa karta)
522 31  TIDAHOLM

Kontakt
kan du kontakt via-viber mig. tack
Ganzorig Dorjjagaraga
enkuul918@gmail.com
0760658448

Jobbnummer
9992779

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