Sushikock Sökes Sushi Revolution Mall of Scandinavia

Didan Street Food AB / Kockjobb / Solna
2025-10-17


SUSHIKOCK SÖKES - SUSHI REVOLUTION, MALL OF SCANDINAVIA
Är du passionerad för sushi och älskar att skapa mat som både smakar och ser fantastisk ut?
Sushi Revolution söker nu flera drivna och erfarna sushikockar till vårt team i Mall of Scandinavia!

2025-10-17

Sushi Revolution är en modern sushibar som kombinerar traditionell japansk hantverksskicklighet med nytänkande smaker och stilren design. Vi vill revolutionera hur sushi upplevs - både på tallriken och i atmosfären.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som sushikock eller i japansk restaurangmiljö Har god känsla för smak, form och hygien
Är stresstålig, noggrann och trivs i ett snabbt tempo
Vill vara en del av ett ungt och passionerat team
Vi erbjuder:
En kreativ arbetsmiljö i Sveriges mest populära köpcentrum
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
God stämning och ett tight team

Plats: Mall of Scandinavia, Solna
Omfattning: Heltid/deltid - enligt överenskommelse
Start: Omgående
Skicka din ansökan CV + Bild till tomas@sushirebellion.com

Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: tomas@sushirebellion.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock".

Detta är ett heltidsjobb.

Didan Street Food AB (org.nr 559178-4177)
Stjärntorget 2 (visa karta)
169 79  SOLNA

Sushi Revolution

9562568

