Sushikock sökes på Motala Sushi Bar

Duudei AB / Restaurangbiträdesjobb / Motala
2025-08-11


Kock till Sushi­restaurang

Vi söker en passionerad och skicklig kock som vill bli en del av vårt team och skapa sushi av högsta kvalitet. Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam miljö, där vi värdesätter både tradition och kreativitet.

2025-08-11

Tillaga sushi och varma rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder
Förbereda råvaror och säkerställa god hygien
Bidra med nya idéer till menyn
Samarbeta med övriga teammedlemmar för att ge våra gäster en förstklassig matupplevelse

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av att arbeta med sushi (minst 1 års erfarenhet är meriterande)
Har god känsla för smak, kvalitet och presentation
Arbetar noggrant, snabbt och med god hygien
Är serviceinriktad, flexibel och trivs i ett högt tempo
Behärskar svenska eller mongoliska

Vi erbjuder:

En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom japansk matlagning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Heltid/deltid, med start omgående eller enligt avtal

Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Motalasushi@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Duudei AB (org.nr 559109-6911)
Strandvägen 40 (visa karta)
591 36  MOTALA

För detta jobb krävs körkort.

9453647

