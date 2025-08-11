Sushikock sökes på Motala Sushi Bar
Duudei AB / Restaurangbiträdesjobb / Motala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Motala
2025-08-11
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Duudei AB i Motala
Kock till Sushirestaurang
Vi söker en passionerad och skicklig kock som vill bli en del av vårt team och skapa sushi av högsta kvalitet. Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam miljö, där vi värdesätter både tradition och kreativitet.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Tillaga sushi och varma rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder
Förbereda råvaror och säkerställa god hygien
Bidra med nya idéer till menyn
Samarbeta med övriga teammedlemmar för att ge våra gäster en förstklassig matupplevelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med sushi (minst 1 års erfarenhet är meriterande)
Har god känsla för smak, kvalitet och presentation
Arbetar noggrant, snabbt och med god hygien
Är serviceinriktad, flexibel och trivs i ett högt tempo
Behärskar svenska eller mongoliska
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom japansk matlagning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Heltid/deltid, med start omgående eller enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Motalasushi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duudei AB
(org.nr 559109-6911)
Strandvägen 40 (visa karta
)
591 36 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453647