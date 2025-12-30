Sushikock och Sushilärling sökes

Femte Umami Sushi Bar AB / Restaurangbiträdesjobb / Täby
2025-12-30


Om jobbet
Sushikock & Sushilärling sökes

Är du passionerad för det japanska köket och vill utvecklas i en dynamisk och inspirerande miljö?
Vi söker nu en erfaren **sushikock** och en ambitiös **sushilärling** till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Om företaget
Vi är en restaurang med fokus på högkvalitativ sushi och en genuin matupplevelse. Vår filosofi bygger på noggrant utvalda råvaror, hantverksskicklighet och passion för japansk gastronomi.

Vi söker
**Sushikock**
• Erfarenhet av att arbeta med sushi och japanska matlagningstekniker
• Kunskap om råvaror, hygien och hållbarhet
• Förmåga att arbeta effektivt och kreativt i ett team
• Hög arbetsmoral och noggrannhet

**Sushilärling**
• Du har ett genuint intresse för sushi och japansk matlagning
• Vill lära dig från erfarna kockar och utvecklas inom yrket
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad

Vad vi erbjuder
En spännande arbetsplats med kunniga kollegor
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor

Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till Info@umamisushi.se

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@umamisushi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Femte Umami Sushi Bar AB (org.nr 559322-9221), https://umamisushi.se/
Holmgårdsvägen 4 (visa karta)
187 74  TÄBY

Arbetsplats
Umami Sushi & Pokebowl

Kontakt
Liang Chen
liangchen@umamisushi.se
0704826688

Jobbnummer
9665672

