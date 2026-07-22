Sushikock

BJL Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-22


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BJL Food AB i Stockholm, Värmdö eller i hela Sverige

Roppongi Sushi & Grill är ett modernt restaurangkoncept som erbjuder japansk mat och sushi av högsta kvalitet, där noggrant utvalda råvaror, genuint hantverk och en förstklassig gästupplevelse står i fokus. Menyn kombinerar klassiska japanska smaker med moderna inslag och ett brett utbud av sushi, grillrätter och andra autentiska specialiteter så som Katsu.
Restaurangen är belägen i Stockholm Cityfoodhall, i ett AAA-läge mitt i centrala Stockholm – en av stadens mest attraktiva destinationer med ett högt och kontinuerligt kundflöde.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Mail
E-post: joachimkilman@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Roppongi".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BJL Food AB (org.nr 559408-4310)
Klarabergsgatan 29 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Roppongi Sushi and Grill

Jobbnummer
10009133

Prenumerera på jobb från BJL Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BJL Food AB: