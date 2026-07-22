Sushikock
BJL Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-22
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Roppongi Sushi & Grill är ett modernt restaurangkoncept som erbjuder japansk mat och sushi av högsta kvalitet, där noggrant utvalda råvaror, genuint hantverk och en förstklassig gästupplevelse står i fokus. Menyn kombinerar klassiska japanska smaker med moderna inslag och ett brett utbud av sushi, grillrätter och andra autentiska specialiteter så som Katsu.
Restaurangen är belägen i Stockholm Cityfoodhall, i ett AAA-läge mitt i centrala Stockholm – en av stadens mest attraktiva destinationer med ett högt och kontinuerligt kundflöde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Mail
E-post: joachimkilman@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Roppongi". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BJL Food AB
(org.nr 559408-4310)
Klarabergsgatan 29 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Roppongi Sushi and Grill Jobbnummer
10009133