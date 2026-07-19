Sushikock
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2026-07-19
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Bli en del av vårt team! Vi söker en Sushikock / Helgextra till Sushi Daily Skellefteå
Brinner du för god mat och vill jobba med ett av Europas ledande sushikoncept? Vår kiosk på ICA Maxi i Skellefteå rullar för fullt, och nu söker vi en passionerad och självständig medarbetare som vill förstärka vårt team!
Vi söker dig som vill jobba deltid (ca 40–60 %). Arbetstiderna är förlagda till dagtid, primärt under helgerna (fredag–söndag eller lördag–söndag). Tjänsten passar perfekt som extrajobb vid sidan av studier, men vi ser gärna att du har en del flexibilitet då det finns goda möjligheter att byta pass med vår befintliga kock vid behov.
För rätt person finns det även goda möjligheter till en högre tjänstegrad än 60 % om behovet uppstår längre fram.
Vad innebär rollen?
Som sushikock hos oss arbetar du med ett genuint mathantverk från grunden. Du förbereder råvaror, rullar sushi enligt Sushi Dailys framgångsrika koncept och ger ICA Maxis kunder ett fantastiskt bemötande.
Eftersom arbetspassen under helgerna innebär ensamarbete, kommer du att ha ett stort eget ansvar för att kiosken flyter på, håller högsta hygienstandard och är välfylld med fräsch sushi.
Vem söker vi?
Bakgrund: Du har erfarenhet av att producera mat i restaurangmiljö eller storkök.
Personlighet: Du är lättlärd, initiativtagande och trygg med att arbeta självständigt under eget ansvar.
Flexibilitet: Du trivs med helgjobb och har möjlighet att hoppa in eller byta skift med din kollega ibland.
Tidigare erfarenhet av just sushi är inget krav, men meriterande. Med rätt personlighet och grundläggande köksvana ger vi dig all den sushiutbildning du behöver!
Vad vi erbjuder dig:
Sushiutbildning: Grundlig upplärning inom sushikonsten och våra recept.
Trygghet & Schyssta villkor: Vi har självklart kollektivavtal, vilket innebär marknadsmässig lön, försäkringar och pension.
Bra arbetstider: Tjänsten är förlagd till dagtid (inga sena hotell- eller restaurangnätter!).
God arbetsmiljö: En respektfull och stabil arbetsmiljö där vi stöttar varandra och samarbetar flexibelt kring schemat.
Vill du bli vår nya kollega?
Passar den här beskrivningen in på dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till jassmon.sushi@gmail.com
så snart som möjligt.
⚠️ Viktigt: Vänligen märk ämnesraden i ditt mail med "Sushi Skellefteå" så att din ansökan hamnar rätt.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: Jassmon.sushi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jassmon AB
(org.nr 559539-6135)
931 76 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Sushi Daily, Ica Maxi Skellefteå Kontakt
Simon Norgren Jassmon.sushi@gmail.com Jobbnummer
10006100