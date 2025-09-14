Sushikock
Sushikock
2025-09-14
Vi söker en erfaren sushikock!
Är du en skicklig sushikock med ett öga för detaljer och en passion för högkvalitativ matlagning? Vi letar efter en engagerad och driven person för en långsiktig anställning.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta som sushikock, 2-4 års relevant arbetslivserfarenhet.
Flytande i både svenska och engelska, så att du kan kommunicera med kollegor och kunder.
Körkort är meriterande.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där kvalitet och teamarbete står i fokus. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av vårt team, skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen att höra av dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
telefon: 073 72 87 413 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ataei, Abbas
Torget 1 D
)
196 30 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ataei Abbas Jobbnummer
9507591