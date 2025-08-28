Sushikock
Vi söker nu 2 personer på heltid som vill jobba som sushikock och Japanese ramen. Det krävs att du är noggrann, serviceinriktad, ansvarsfull och kunna hantera stretsamma situationer. Tjänsten som sushikock innebär att du lagar mat tillsammans med erfarna kollegor.
Om du är snabb, och har ett brinnande intresse för sushirätter kommer du att trivas hos oss!
Vi letar efter dig som har minst 1 års erfarenhet av att arbeta som sushi och som nu är villig att satsa för att få en snabb utvecklingskurva inom yrket.
Arbetstiderna är varierande, kvällar och helger. Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid, med tillsättning omgående.
Vi tillhandahåller arbetskläder, som anställd på DATS Food AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etcetera Välkommen med din ansökan!
Meriterande kunskaper i Vietnamesiska
We are now seeking 2 full-time individuals who want to work as sushi chefs and Japanese ramen. The ideal candidate is meticulous, service-oriented, responsible, and capable of handling stressful situations. The position as a sushi chef involves preparing food alongside experienced colleagues.
If you are quick, have a burning passion for sushi, and want to develop rapidly in this profession, you will thrive with us!
We are looking for someone with at least 1 year of experience working as a sushi chef and who is now eager to invest in their professional growth.
Working hours vary, including evenings and weekends. The employment is permanent, full-time, with immediate start.
We provide work uniforms. As an employee of DATS Food AB, you can feel secure. All our positions are covered by collective agreements, ensuring you receive contractual conditions regarding vacation, salary, pension, sick leave, and more.
Welcome to submit your application!
Additional skills in Vietnamese are advantageous
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kochi.ramen.se@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dats Food AB
(org.nr 559302-0463), https://pinkhead.se
Gråbrödersgatan 2 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Kontakt
Dat Tran phanvan021@gmail.com Jobbnummer
9481464