Sushi Take Away i Kiruna AB söker personal

Sushi Take Away i Kiruna AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna
2026-01-08


Vi söker en kock som har erfarenhet av att laga både sushi och thaimat, och som är sugen på att utvecklas och lära sig nya tekniker och smaker. Du kommer att vara en viktig del av teamet i köket där kvalitet, effektivitet och samarbete är nyckeln.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med sushi och thaimat

Är nyfiken, driven och vill ständigt utveckla

Arbetar effektivt både självständigt och i team

Är noggrann, stresstålig och serviceinriktad

Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
En trevlig och utvecklande arbetsmiljö

Möjlighet att växa i din roll och påverka menyn

Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor

Om oss: Vi är ett familjeföretag med hjärtat i köket - och i människorna vi jobbar med. Hos oss är det viktigt att alla trivs, känner sig sedda och blir en del av gemenskapen. Vi lagar mat med kärlek och omtanke, och den känslan vill vi att både våra gäster och medarbetare ska uppleva varje dag. Vår passion ligger i det asiatiska köket, särskilt sushi och thaimat, och vi strävar efter att alltid utvecklas tillsammans som team.
Intresserad?
Skicka din ansökan till thaicentrum62@outlook.com. Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: thaicentrum62@outlook.com

Arbetsgivare
Sushi Take Away i Kiruna AB (org.nr 556921-4504)
Aili Kangas Gata 4 D (visa karta)
981 30  KIRUNA

Kontakt
Jimmy Perälä
jimmyperala@gmail.com
0703955568

Jobbnummer
9674666

