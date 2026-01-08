Sushi Take Away i Kiruna AB söker personal
Vi söker en kock som har erfarenhet av att laga både sushi och thaimat, och som är sugen på att utvecklas och lära sig nya tekniker och smaker. Du kommer att vara en viktig del av teamet i köket där kvalitet, effektivitet och samarbete är nyckeln.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med sushi och thaimat
Är nyfiken, driven och vill ständigt utveckla
Arbetar effektivt både självständigt och i team
Är noggrann, stresstålig och serviceinriktad
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En trevlig och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att växa i din roll och påverka menyn
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
Om oss: Vi är ett familjeföretag med hjärtat i köket - och i människorna vi jobbar med. Hos oss är det viktigt att alla trivs, känner sig sedda och blir en del av gemenskapen. Vi lagar mat med kärlek och omtanke, och den känslan vill vi att både våra gäster och medarbetare ska uppleva varje dag. Vår passion ligger i det asiatiska köket, särskilt sushi och thaimat, och vi strävar efter att alltid utvecklas tillsammans som team.
Intresserad?
Skicka din ansökan till thaicentrum62@outlook.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: thaicentrum62@outlook.com Arbetsgivare Sushi Take Away i Kiruna AB
(org.nr 556921-4504)
Aili Kangas Gata 4 D (visa karta
)
981 30 KIRUNA Kontakt
Jimmy Perälä jimmyperala@gmail.com 0703955568 Jobbnummer
9674666