Sushi Restaurang
2025-12-21
Vi söker två kockar med erfarenhet av Sushi och asiatisk kök.
Vi söker två engagerade och skickliga kockar som behärskar både sushi och asiatiska köket. Du som har vana av att arbeta i ett högt tempo, god samarbetsförmåga och gärna ledaregenskaper då rollen kan innebära ansvar i köket.
Vi söker dig som:
Har dokumenterat erfarenhet av Sushi och asiatiska rätter.
Är noggrann, kreativ, kvalitetsmedveten samt trivs bra att arbeta i team.
Är flexibel och lösningsorienterad.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom köket.
Ett dynamisk team där din kompetens värdesätts.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och kort presentation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: Harem.Hamad@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Export AB
(org.nr 559243-0473)
Handenterminalen 4 (visa karta
)
136 40 HANDEN Jobbnummer
9658384