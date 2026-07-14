Sushi Kösbiträde

OD och Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Vimmerby
2026-07-14


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Hej.
Vi söker kökcsbiträdare med intresse till vår restaurang ToDo Sushi i Vimmerby.
Ni har gåty restaurang utbildning eller har erfaranhet av arbete i branschen.
Arbetsuppgift kassa rjänst med kundservice.Mat förberedning, disk o städ.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: todosushi@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
OD och Sushi AB (org.nr 559436-4704)
Storgatan 37 (visa karta)
598 37  VIMMERBY

Arbetsplats
OD & Sushi AB

Jobbnummer
10002405

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