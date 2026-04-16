Sushi kock sökes till Pong Töcksfors
Nyöppning i slutet av maj 2026
Vill du vara med från start och bygga upp vår nyaste restaurang? Nu söker vi engagerade och drivna medarbetare till tjänsten som Sushi kock på Pong Töcksfors.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som Sushi kock hos oss blir du en viktig del av teamet i vår nya restaurang. Du kommer att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kollegor som värdesätter samarbete, kvalitet och god service.
Vi söker dig som
har erfarenhet av arbete i kök eller restaurangbranschen
är strukturerad, ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo
kan kommunicera på svenska eller engelska
har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Vi erbjuder
en spännande möjlighet att vara med från start i vår nya etablering
utvecklingsmöjligheter inom Pong-kedjan
en arbetsmiljö med stark laganda och högt i tak
möjlighet att bidra till att skapa en trivsam och framgångsrik restaurang
Om Pong
Pong är en väletablerad asiatisk restaurangkedja där vi kombinerar unika smaker med hög kvalitet och god service. I slutet av maj 2026 öppnar vi vår nya restaurang i Töcksfors och söker nu ett starkt team som vill vara med på resan.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till wenyi@pong.se
och ange vilken tjänst du söker.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pong Express AB
(org.nr 559327-6578)
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Pong Töcksfors Jobbnummer
9859672