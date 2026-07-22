Sushi kock
Khuslen Holding AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-22
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Vi söker dig som vill jobba heltid/deltid!
Du bör ha erfarenhet av arbete inom sushi och kunna jobba under högt tryck med lunch & a la carte.
Du kommer arbeta i ett team med duktiga medarbetare med hög ambition och ett brinnande intresse för mat!
Vi har en god stämning på jobbet och man skall tycka det är roligt att komma hit varje dag! Du kommer arbeta självständigt eller under ledning av andra medarbetare med förberedelser och presentation av olika sushi, sashimi och pokebowls.
Vi söker dig som är duktig, kan jobba självständigt, lär dig snabbt och vill utvecklas inom ditt yrke!
Bra arbetstider och möjlighet till bra lön för rätt person!
Fördel om du talar antingen Svenska, Engelska, Mandarin eller mongoliska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@negai.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khuslen Holding AB
(org.nr 559367-1851)
Vaksalagatan 10 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Negai restaurang Kontakt
ansvar
Javkhlantugs Batnasan info@negai.se 0735999636 Jobbnummer
10009661