Sushi kock
Annies Asien restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vi är sushi‐verksamhet med fokus på kvalitet, färska råvaror och genuina japanska matlagningstekniker. Vi söker nu en erfaren och engagerad sushi kock som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vår restaurang vidare.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Tillaga sushi enligt restaurangens menyer och kvalitetsstandarder
Som sushikock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga sushi samt andra japanska rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder
Säkerställa högsta kvalitet samt följa hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med köksteamet
Delta i utveckling av nya rätter och menyer
Har minst 1 års erfarenhet som sushikock eller liknande roll
Har god kunskap om sushi och japansk matlagning
Är van vid att arbeta i ett högt tempo
Är ansvarsfull, noggrann och kan arbeta självständigt
Renhållning, städning och diskhantering
Tillaga sushi enligt restaurangens menyer och kvalitetsstandarderDina personliga egenskaper
Positiv och samarbetsvillig
Har ett öga för detaljer och presentation
Trivs i ett högt tempo
Pålitlig och professionell
Meriterande
Mandarin/Rikskinesiska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: zhanyj@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Annies Asien restaurang AB
(org.nr 559020-9010) Arbetsplats
Sushi Spot Jobbnummer
10002995