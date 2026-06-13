Sushi kock

Huang, Ting / Kockjobb / Norrköping
2026-06-13


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Sushikock sökes (Deltid)
Vi söker en duktig och ansvarstagande sushikock.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av sushi och andra japanska rätter
Förberedelse av råvaror
Säkerställa hög kvalitet och god hygien
Samarbete med övrig personal i köket
Hantera kassan

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som sushikock är meriterande
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: ting58132@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söka jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Huang, Ting
S:T Persgatan 75 (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Arbetsplats
Oishi Sushi

Kontakt
Ting Huang
tinghuang5@gmail.com
0707589338

Jobbnummer
9962507

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