Sushi kock
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2026-06-13
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Sushikock sökes (Deltid)
Vi söker en duktig och ansvarstagande sushikock. Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Tillagning av sushi och andra japanska rätter
Förberedelse av råvaror
Säkerställa hög kvalitet och god hygien
Samarbete med övrig personal i köket
Hantera kassan Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som sushikock är meriterande
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: ting58132@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söka jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huang, Ting
S:T Persgatan 75 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Oishi Sushi Kontakt
Ting Huang tinghuang5@gmail.com 0707589338 Jobbnummer
9962507