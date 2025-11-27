Sushi kock (2 jobb)
2025-11-27
Hej,
Sushi, Poké, Ramen Restaurang söker en erfaren kock för heltidsanställning.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med sushi, ramen och varma rätter.
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar rent och organiserat.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och tillsammans med andra.
Behärskar mongoliska är ett plus men inget krav.
Förberedelse och tillagning av sushi.
Tillagning av varma rätter och ramen enligt meny.
Ansvar för kökets ordning, hygien och dagliga rutiner.
Vi erbjuder heltidsanställda med omgående start.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: Restaurangkokoro@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
