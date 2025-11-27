Sushi kock (2 jobb)

Aruma AB / Kockjobb / Arvika
2025-11-27


Visa alla kockjobb i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aruma AB i Arvika

Hej,
Sushi, Poké, Ramen Restaurang söker en erfaren kock för heltidsanställning.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med sushi, ramen och varma rätter.
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar rent och organiserat.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och tillsammans med andra.
Behärskar mongoliska är ett plus men inget krav.

Publiceringsdatum
2025-11-27

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av sushi.
Tillagning av varma rätter och ramen enligt meny.
Ansvar för kökets ordning, hygien och dagliga rutiner.

Vi erbjuder heltidsanställda med omgående start.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: Restaurangkokoro@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aruma AB (org.nr 559301-1843)
Magasinsgatan 8 A (visa karta)
671 31  ARVIKA

Jobbnummer
9619214

Prenumerera på jobb från Aruma AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aruma AB: