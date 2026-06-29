Surteskolan söker verksamhetssamordnare! - visstid
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2026-06-29
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Surteskolan söker en verksamhetssamordnare!
Surteskolan är en F-6 skola som ligger precis norr om Göteborg. Skolan är vackert belägen på en kulle omgiven av skog och har cirka 200 elever. Utmärkande för Surteskolan är våra små klasser om 17-23 elever i varje och uppdelat i två arbetslag, låg- och mellanstadie, men samverkar över hela F-6. Vi är en liten skola och har nära till varandra. Pedagogisk personal, elevhälsa, administration, städ och kost är i ständig dialog för att hitta bra lösningar för våra elever.
Surteskolan ligger tillräckligt nära Göteborg för att räknas till zon A med Västtrafik. Pendeltåget tar dig från Centralstationen till Surte på 10 minuter.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare har du en central och viktig roll som nära stöd för rektor. Arbetsuppgifterna är omväxlande och du hanterar exempelvis uppgifter kopplade till ekonomi, fastighet, säkerhet, uppföljning och systematiskt arbetsmiljöarbete. I uppdraget ingår även att ta fram analysunderlag gällande kvalitet, ekonomi och personal. Du kommer i flera avseenden vara vårt ansikte utåt.
Tjänsten innefattar att stödja rektor, pedagoger och övrig personal på skolan i stort och smått som får verksamheten att hålla hög kvalitet.
OBS. Arbetet innebär också arbetsuppgifter inom administration då skolans storlek inte möjliggör både administratör och verksamhetssamordnare.
Du ingår också i ett nätverk tillsammans med kommunens övriga verksamhetssamordnare.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning för arbete inom offentlig sektor. Har du ytterligare kompetens inom pedagogik, ekonomi, HR och administration är det meriterande. Du är självgående och initiativrik och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du har god IT-vana och erfarenhet av att arbeta i olika system såsom exempelvis Stratsys, Personec P och Unit4. Erfarenhet av att arbeta med elev- och personalregistreringssystem och schemaläggning, betygsättning och frånvarosystem, statistik och analysunderlag inom utbildningssektorn är meriterande.
Vi söker dig som:
Ser utbildning som en viktig del av samhällsuppdraget.
Vill vara med i skolans viktiga framtidsarbete.
Kan arbeta självständigt, ligga steget före och ta initiativ.
Är flexibel och lösningsinriktad.
Är serviceinriktad med förmåga att skapa goda relationer, både externt och internt.
Har god samarbetsförmåga.
Har god systemförståelse och är strukturerad.Övrig information
Tjänsten gäller en visstidsanställning då skolan befinner sig i en omställning på grund av föränderligt elevunderlag. Möjlighet till fast anställning finns på sikt.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9982295