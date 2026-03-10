Surteskolan söker engagerad lärare till lågstadiet!
2026-03-10
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Surteskolan har behov av en klasslärare på lågstadiet!
Surteskolan är en F-6 skola som ligger precis norr om Göteborg.
Skolan är vackert belägen på en kulle omgiven av skog och har cirka 220 elever. Utmärkande för Surteskolan är våra små klasser om 17-23 elever i varje och uppdelat i två arbetslag, låg- och mellanstadie, men samverkar över hela F-6. Vi är en liten skola och har nära till varandra. Pedagogisk personal, elevhälsa, administration, städ och kost är i ständig dialog för att hitta bra lösningar för våra elever.
Surteskolan ligger tillräckligt nära Göteborg för att räknas till zon A med Västtrafik. Pendeltåget tar dig från Centralstationen till Surte på 10 minuter.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för undervisning och särskilt god förmåga att snabbt bygga goda förtroendefulla relationer. Du ska axla ansvaret som ledare för en grupp som behöver hitta trygghet och studiero för att med goda resultat nå fram till årskurs 3. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har flera års erfarenhet av arbete inom skolan. Annan utbildning inom ledarskap och pedagogik kan vara meriterande.
Du har god kännedom om nationella styrdokument och skapar trygga relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt och har ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan.
Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
Förutom behörighet kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team skicka in din ansökan idag!Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
