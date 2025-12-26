Surf- och SUP-instruktör till Surflogiet
Om Surflogiet:
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 30 bäddar fördelat på 11 tält. Ett eventtält för grupp och konferens, en restaurang/bar, ett café/reception, ett kök, en aktivitetsavdelning.
Om Tjänsten:
Som aktivitetsvärd på Surflogiet ansvarar du för våra vattenaktiviteter och vår utrustning. Vi har Surfbrädor, SUP brädor samt Kajaker.
Du håller aktiviteter för barn i åldrarna 6-15 samt vuxna. I små och stora grupper.
Du är en van instruktör och en duktig surfare och SUPare. Din roll innebär viss frihet och kräver därför struktur och och organisation från din sida.
Om Dig:
Du är en entusiastisk och glad individ, trygg i dig själv och i din kunskap.
Du är kreativ och flexibel, och förstår att det är vädret och gruppen som sätter förutsättningarna.
Du möter människor där de befinner sig. Du är bra med barn och ser och bekräftar dem.
Hör av dig med ett personligt brev, CV samt en liten film där du delar med dig av ditt bästa surfminne.
Vi erbjuder personalboende i Tofta för våra medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: hedda@surflogiet.se
