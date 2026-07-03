Supporttekniker vid IT-avdelningen
Högskolan i Borås / Supportteknikerjobb / Borås Visa alla supportteknikerjobb i Borås
2026-07-03
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Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb – här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider, ett generöst semesteravtal och bra villkor vid föräldraledighet. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom internationellt utbyte med andra lärosäten och organisationer. Med vårt centrala läge har du nära till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på avdelningen IT - en del av högskolans Verksamhetsstöd. Nu söker vi dig som är nyfiken och teknikintresserad och som vill vara med och starta och utveckla högskolans nya servicecenter som öppnar under 2027.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Hos oss är du med och bemannar och utvecklar vår IT-support och vårt kommande Servicecenter. I rollen ingår även att vara funktionsansvarig för IT-support. Som funktionsansvarig leder du det dagliga arbetet och är samtidigt en kollega i teamet. I din roll som supporttekniker arbetar du dagligen med användarstöd och support inom IT.
Du kommer att:
leda och fördela det dagliga arbetet
driva utveckling av arbetssätt och processer inom området
arbeta med kontinuerlig förbättring av rutiner och processer för att stödja en fungerande service
ta ansvar för att utveckla supportverksamheten genom att föreslå och implementera förbättringar
dokumentera, uppdatera/underhålla och publicera supportdokumentation
bemanna vår IT-support och ta emot, lösa, prioritera och driva supportärenden.Kvalifikationer
För anställningen krävs kandidatexamen inom området eller annan eftergymnasial utbildning inom området. Utbildning kan ersättas av lång och gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet som teamledare, arbetsledare, funktionsansvarig eller annan ledarbefattning som bedöms relevant för arbetsuppgifterna. Därtill ska du ha goda kunskaper om teknik som är relevant för arbetsuppgifterna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du behöver ha förmåga att skapa struktur och tydlighet i arbetet samt säkerställa ett enhetligt arbetssätt i teamet. Du är serviceinriktad med god kommunikativ förmåga och kan arbeta självständigt likväl som samarbetsorienterat.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom IT
Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Erfarenhet och kunskap av support i Microsoft 365
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: 100 %
Tillträde: Snarast.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/94
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 31 juli.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Intervjuer är planerade att hållas under augusti månad.
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer. Under semestertider kan vår tillgänglighet vara något begränsad.
Rekryterande chef är Nicklas Hardman, mobiltelefon: 0708-174691, e-post: nicklas.hardman@hb.se
Fackliga frågor besvaras av: Saco‐S: Matilda Johansson, 033‐435 40 00. OFR/S: nås via e‐post: stvidhb@hb.se
. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/
Allégatan 1 (visa karta
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501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9990673