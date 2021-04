Supporttekniker till samhällsviktig myndighet - Perido AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Perido AB

Perido AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-04-06Är du en teknisk problemlösare? Har du utbildning inom området och tidigare arbetat i en serviceinriktad roll som teknisk support eller kundtjänst? Ta då chansen att bli en del av ett kompetent supportteam på en trygg och stabil myndighet som värnar om din utveckling. Läs vidare och ansök redan idag!2021-04-06Vi på Perido är på jakt efter en vass servicedesktekniker som ska förstärka supportteamet ute hos vår kund - en myndighet med placering i centrala Göteborg.I rollen som servicedesktekniker kommer du hantera teknisk felsökning, problemlösning och serviceärenden. Du kommer ta emot ärenden via telefon, mail och fjärrstyrning och hjälpa användarna att lösa tekniska problem. Ärendena varierar stort och berör såväl hård- som mjukvara och kringutrustning. Utöver det kommer du även få klassificera och dokumentera lösningar och säkerställa att kunden i slutändan får bästa tänkbara service.Dina egenskaperFör att lyckas i rollen behöver du framför allt ha ett genuint IT-intresse samt även något års erfarenhet av liknade arbetsuppgifter. Utöver goda tekniska kunskaper vill vi gärna att du är kommunikativ lagd och duktig på att förklara komplexa problem på ett enkelt sätt. Dina dagar kommer här vara variationsrika och du kommer hantera flera processer samtidigt. För rätt person finns här goda möjligheter att växa i rollen.Är det här uppdraget du väntat på? Vi ser fram emot att läsa din ansökan. Om du blir aktuell för denna tjänst kommer en säkerhetsprövning att genomföras.Vi söker dig som har:Gymnasieutbildning, gärna inom ITMinst ett års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorinGoda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem och nätverkKunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis ServiceNow)Grundkunskaper i MS OfficeLätt för att uttrycka dig mycket väl i tal och skriftPlus i kanten:Erfarenhet av ärendehanteringssystem (gärna ServiceNow)Erfarenhet av telefonisystemErfarenhet av kunskapsdatabasOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag till slutet på året med möjlighet till förlängning.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig inom 24 timmar på vardagar. Ange tjänsten referensnummer 32122 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Sista dag att ansöka är 2021-05-06Perido AB5674362