Supporttekniker till Peridos huvudkontor perfekt för dig som studerar IT!
2025-09-04
Vill du kickstarta din IT-karriär samtidigt som du pluggar? På Perido söker vi nu en driven och serviceinriktad student som vill jobba extra som supporttekniker. Här får du praktisk erfarenhet, roliga utmaningar och chansen att växa i ett härligt team - mitt i hjärtat av Södermalm.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Du blir en viktig del av vårt supportteam och hjälper kollegor med deras IT-utmaningar. Ena dagen löser du problem med datorer, nätverk och programvaror, nästa dag beställer du hårdvara eller administrerar rättigheter i våra interna system. När du känner dig varm i kläderna får du även vara med i projekt och arbeta mer proaktivt med drift och säkerhet. Du får möjlighet att arbeta från kontoret och på distans, för att det ska gå att kombinera med dina studier.
Exempel på arbetsuppgifter:
Support på hård- och mjukvara (PC, mobil, skrivare)
Office 365 och Google Workspace
Hantering av beställningar, behörigheter och systemadministration
Livscykelhantering av hårdvara
Delta i IT-projekt
Vem är du?
Vi tror att du pluggar IT eller liknande, men viktigast är ditt stora teknikintresse och din vilja att lära dig mer. Du gillar problemlösning, är självgående och brinner för att ge bra service. Dessutom trivs du i sociala miljöer och uppskattar att samarbeta med andra.
Låter det här som en möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Vi erbjuder dig:
Flexibla arbetstider som fungerar med dina studier
Möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans
Värdefull arbetslivserfarenhet inom IT-support
En öppen och social arbetsmiljö där vi har kul tillsammansKvalifikationer
Pågående utbildning, helst inom IT
Intresse för IT och teknik
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av IT-support eller kundserviceTjänstens omfattning och tillträde
Deltid vid behov. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs via vår hemsida perido.se. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35428 i ämnesraden.
Om Perido
Om Perido

Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1300 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer.
