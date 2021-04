Supporttekniker till Helpdesk i Östersund! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Östersund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Östersund2021-04-09Webhelp i Östersund söker medarbetare mot Boxer/Comhem! I den här rollen kommer du vägleda kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon och ta emot samtal och mail. Du har utvecklingsmöjligheter samt fast lön och provision!HUR SER EN VANLIG DAG UT?Du kommer att arbeta på en energifylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå utav att ge kundservice i världsklass, detta genom att svara på inkommande kundsamtal med engagemang och anpassa ditt bemötande efter kundens behov och önskemål.Arbetsrollen är bred och du hanterar inkommande samtal inom både TV, bredband, telefoni och försäljning. För oss är det viktigt att du ska lyckas! Därför arbetar vi mot tydliga mål som kontinuerligt följs upp för att främja din utveckling.I jobbet ingår till exempel attinformera om produkter och avtalsälja till nya och befintliga kunderbesvara inkommande samtal och mejl.Detta är ett rekryteringsuppdrag där StudentConsulting hanterar processen men du blir anställd av vår kund i Östersund. Detta är en flexibel anställning där du själv har möjlighet att styra hur mycket du jobbar. Du bör vara intresserad av att arbeta mellan 50-100%. Perfekt för dig som är student eller har ett annat deltidsjobb och vill kombinera!2021-04-09Vi söker dig som är serviceinriktad och flexibel. Du tycker om att möta nya människor och lägger stor vikt vid att vara hjälpsam, såväl mot kunder som kollegor. Du tycker försäljning låter intressant och ser fram emot att utvecklas i din arbetsroll. Tidigare erfarenhet inom service och försäljning är meriterande men inget krav.Vi vill att du uppfyller följande:Har grundläggande datorkunskapGodkända betyg i svenska A eller 1 och engelska A eller 5Du måste ha fyllt 18 årVi tillsätter tjänsterna löpande så skicka in din ansökan direkt så att du inte missar denna möjlighet!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5683127