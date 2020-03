Supporttekniker på konsultuppdrag, centrala Stockholm! - Experis AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Experis AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2020-03-16Är du på jakt efter en ny utmaning inom IT Support? Vi på Experis IT söker en supporttekniker att arbeta kombinerat med både first-line och second-linesupport, detta på konsultuppdrag hos vår kund belägen i centrala Stockholm. Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom området och ett genuint intresse för IT. Ta nästa steg i din karriär och ansök redan idag!Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter:I rollen som Supporttekniker kommer du jobba med IT- Support i både first line och second line. Du kommer bli en del av ett team på 5 personer som tillhör Drift & Underhåll och fungerar som företagets servicedesk. Tillsammans med dina teammedlemmar kommer du att ansvara för IT-support av cirka 750 användare och jobba utifrån ramverket ITIL samt med omtanke, nytta och enkelhet som sina värdeord.Dina arbetsuppgifter som supporttekniker kommer bland annat att innebära:* Att via ärendehanteringssystemet Easit/telefon/mejl fördela, prioritera samt felsöka inkommande IT-ärenden enligt de processer och rutiner som finns.* Ge onsite-support till användare vid behov.* Bemanna den fysiska supportdesken dit användare kan vända sig direkt för IT-support.* Ansvara för administration av olika IT-system, onboarding, offboarding samt behörighetsadministration.Vem är du?För att trivas i denna roll söker vi dig som har ett par års tidigare erfarenhet av en liknande roll samt:* Erfarenhet från Microsoftbaserad miljö, exempelvis Windows 10 och Office365* Erfarenhet från administration i Active Directory* Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal samt skriftVidare är du serviceinriktad, lyhörd och strukurerad. Du är utåtriktad med god kommunikationsförmåga och positiv inställning, detta då arbetet innebär mycket kontakt med användare och nya människor. Därtill är du driven med en förmåga att ta ansvar och se ett helhetsperspektiv.Om Experis ITPå Experis IT är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig i din karriär. Experis är ett värderingsstyrt företag med våra konsulters karriärmål i fokus, och med ett långsiktigt engagemang för att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv.Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har koll på just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Experis IT stödjer dig i din utveckling och bidrar med både studiematerial och kostnaden för certifiering.2020-03-16Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken till höger, urval sker löpande. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila Viktoria Vershovsky på viktoria.vershovsky@se.experis.com Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-04-13Experis AB5152915