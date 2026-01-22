Supporttekniker / Onsite Tekniker
2026-01-22
Önskar du att ha mer inflytande över din karriärväg? Vad sägs om att få en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultföretag? Vi letar efter dig som är social, trevlig och vill ha möjlighet att utvecklas.Jobba hos oss
Thalamus är experter på att erbjuda företag heltäckande personal och IT-tjänster inom infrastruktur. Här ser vi individens potential och skapar möjligheter för att du ska nå dina ambitioner. Vår strävan är att skapa trivsel, utrymme att växa och få dig att nå framgång i din karriär.
Din nya tjänst
I rollen som On-site Support-tekniker ansvarar du för att skapa en stabil, säker och användarvänlig IT-miljö för kundens medarbetare. Du arbetar nära slutanvändarna och ser till att deras tekniska vardag fungerar smidigt - både i individuella arbetsplatser och i gemensamma ytor som mötes- och konferensrum. Uppdraget kräver fysisk närvaro på plats i Linköping och är en heltidstjänst.
Placeringsort: Lund
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lösa tekniska problem och ge support på plats där fjärrstyrning inte räcker till.
Installera, konfigurera och leverera datorer, telefoner och annan klientnära hårdvara.
Säkerställa att register och inventariehantering för hårdvara hålls uppdaterade.
Hantera VIP-ärenden och leverera snabb, professionell service.
Dokumentera ärenden i kunskapsdatabas och ärendehanteringssystem.
Utföra systematisk felsökning av klientmiljö och kringutrustning.
Stötta kollegor på andra orter vid driftstörningar eller säkerhetsincidenter.
Ge support för skrivare, konferensrum och gemensam teknik.
Bidra till hög kvalitet i den lokala On-site-leveransen.
Skapa och uppdatera instruktioner och användarguider.Publiceringsdatum2026-01-22Bakgrund
Vi söker dig som trivs i en praktisk och social roll där du dagligen möter användare och löser tekniska utmaningar. Du är strukturerad, noggrann och har en stark känsla för service. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av IT-support, gärna i större organisationer.
God förståelse för Windows-miljöer, klienthantering och nätverk.
Kunskap om felsökning av hårdvara och kringutrustning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av ITIL-processer och ärendehanteringssystem
Du som person
Vi är Thalamus, och det innebär att du som anställd blir en viktig tillgång och ansiktet utåt för våra kunder. Vi söker därför personer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga, med en stark vilja att utvecklas.
Du behöver inte ha en exakt plan för framtiden, men du ska ha en önskan att växa inom IT-infrastruktur. Vi kommer att finnas där för att stötta och guida dig på din resa.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@talamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
