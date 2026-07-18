Supporttekniker med Rust-skills
Spotpilot AB / Supportteknikerjobb / Gislaved Visa alla supportteknikerjobb i Gislaved
2026-07-18
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Obs! Vi har semesterstängt v28-31 men kommer att hålla koll på inkorgen titt som tätt. Intervjuer kommer att hållas först v32.
Företaget
Spotpilot AB är ett relativt nystartat företag och som drivs till 100% med egen finansiering. Vi har utvecklat en liten enhet som med hjälp av maskininlärning och optimering styr hembatterier / solcellsbatterier på ett smart sätt för att spara pengar åt kunden. Just nu är vi i full färd med att lägga in stöd för elbilsladdning.
Vårat kontor är beläget i natursköna Hestra, Småland, precis intill skid- och MTB-anläggningen Isaberg. Vi är fyra anställda idag, där alla är kunniga på Rust. Tre av fyra jobbar i dagsläget på distans.
Fokuset på vår produkt, Spotpilot SP-01 är – utöver smart kostnadsbesparande styrning av batteriet – till stor del att göra det så lätt som möjligt för installatör eller kund själv att installera enheten. Växelriktare och elbilar upptäcks automatiskt på nätverket och konfigurationen kan skötas även av relativt otekniska personer.
Monteringen av enheten sker på plats i Hestra. Vi har som mål att anskaffa så mycket som möjligt av enhetens delar lokalt. Vårat mål är att byta ut Raspberry Pi och tilläggskortet mot en svensktillverkad PCB.
Av prestanda- och säkerhetsskäl så driftar vi i princip alla kringsystem i egen regi och undviker i största möjliga mån att förlita oss på mjukvara utanför EU.
Rollen
På Spotpilot gillar vi att vara tillgängliga för kunden. Som supporttekniker så kommer du att hjälpa kunder som ringer eller mejlar in till oss med att lösa både lättare och svårare tekniska problem. Ofta ser vi att man behöver undersöka enheten på distans samt eventuellt kolla i källkoden för att förstå problemet.
Vid lugnare perioder så hjälper du till med att fylla på i vår kunskapsdatabas samt utveckla vår egengjorda admin-plattform efter de behov du ser i din roll som supporttekniker.
Du jobbar med fördel på kontoret i Hestra, men kan även välja att jobba på distans på deltid eller heltid.Publiceringsdatum2026-07-18Profil
Du får energi av att kommunicera med kunder
Du är tydlig och professionell i all kommunikation mot kund
Du är kunnig inom programmering, gärna Rust
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Möjlighet att jobba hemifrån eller på kontoret
Personaloptioner till 10 första anställda
Privat tjänstepension
Privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
FörskottssemesterSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till jobb+af+supporttekniker@spotpilot.io
. Beskriv gärna varför du tror du skulle passa hos just oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb+af+supporttekniker@spotpilot.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spotpilot AB
(org.nr 559373-5573), https://www.spotpilot.io
Brogatan 7 (visa karta
)
335 71 HESTRA Jobbnummer
10005962