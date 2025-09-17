Supporttekniker med fokus på energilösningar - Vattenfall Solna
Vill du bidra till ett fossilfritt samhälle? Vi söker en teknisk supportmedarbetare som vill lösa problem, ge förstklassig kundservice och arbeta med solceller, batterier och smarta energilösningar.
Vi söker en teknisk supportmedarbetare med erfarenhet av solceller, batterier och stödtjänster till Vattenfall. Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. I över hundra år har de elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och bidragit till samhällsutvecklingen - alltid med innovation i fokus. Teamet Decentral Energy Solutions har som uppdrag att skapa värde för deras kunder genom att erbjuda decentrala lösningar inom solenergi, energilagring och smarta styrtjänster - vårt bidrag till ett fossilfritt samhälle.
Som teknisk supportmedarbetare spelar du en central roll i att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga upplevelse. Du kommer arbeta med att identifiera och lösa tekniska problem relaterade till solceller, batterier och smarta styrtjänster. En stor del av arbetet är proaktivt - du agerar innan kunden hinner upptäcka felet och har en löpande dialog för att skapa trygghet och nöjdhet.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Operativt ansvarsområde:
• Ansvar för att lösa och dokumentera supportärenden som inkommer från kund
• Säkerställa löpande och korrekt feedback till kunder och andra intressenter
• Identifiera och lösa tekniska problem med solceller, batterier och stödtjänster
• Proaktiv support genom att övervaka och identifiera fel
• Felsöka på distans och vid behov skicka ut tekniker i fält
Nyckelleveranser:
• Ta emot och hantera supportärenden via telefon, e-post och ärendehanteringssystem
• Ge högkvalitativ teknisk support till våra kunder
• Säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet
• Samarbeta med våra utvecklingsteam för att förbättra våra produkter, tjänster och processer baserat på kundfeedback
Ort: Solna
Start: 2025-10-12 till 2026-09-30 (möjlighet till fast anställning under 2026)
Anställning: Konsult via StudentConsulting
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Erfarenhet av teknisk support, kundservice eller liknande roll
• Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
• God vana av Microsoft Office och digital kommunikation (e-post, chattverktyg m.m.)
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskap om solceller, batterier, stödtjänster och relaterade tekniker/reglerDina personliga egenskaper
• God kommunikativ förmåga - kan förklara tekniska koncept på ett enkelt sätt
• Flexibel och bra på att hantera flera uppgifter samtidigt
• Självständig och lösningsorienterad
• Strukturerad, noggrann och duktig på att dokumentera ditt arbete
• Kundfokuserad och värdesätter tydlig och tät kommunikation
• Teamplayer som gärna delar erfarenheter och kunskap med kollegor
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
