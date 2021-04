Supporttekniker - Centric Professionals AB - Supportteknikerjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Centric Professionals AB

Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Södertälje2021-04-15Till vår konsultverksamhet i Södertälje söker nu Centric flera duktiga, engagerade supporttekniker som har ett brinnande intresse för IT och service.Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.2021-04-15Du kommer att arbeta som global 1st line supporttekniker där du kommer att hjälpa användare via telefon och/eller mail med IT-relaterade problem. Ditt primära ansvar blir att ge support via telefon, mail och fjärrstyrning, samt även registrera inkommande ärenden i ärendehanteringssystemet ServiceNow.Bland arbetsuppgifterna finns hantering av konton i Active Directory och felsökning relaterat till Windowsmiljö och kundspecifika applikationer. I rollen finns det även utrymme för att arbeta med egna projekt eller förbättringsarbeten.Din profil och kvalifikationenDu har ett genuint intresse för teknik och att vilja ge support. Vi ser gärna att du som söker tjänsten i grunden har en data-/IT-/teknisk inriktning på gymnasiet eller annan teknisk utbildning. Som person är du ansvarstagande och driven med ett professionellt agerande. Du ska vara en person som tycker om att vara behjälplig och som vill ge kunden en bra serviceupplevelse. Vidare ser vi att du på ett pedagogiskt sätt kan supporta och vägleda kunderna via både telefon, mail och andra medier.Minst 6 månaders erfarenhet inom IT-support/ServicedeskAnvändaradministration av Active DirectoryHög kommunikativ förmågaMycket hög servicekänslaGod teknisk kunskapUttrycker dig mycket väl på svenska och engelska - i både tal och skriftMeriterandeServiceNowTelefonvanaBor i SöderortKörkortVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vad vi erbjuderFörutom vårt härliga gäng av konsulter och kollegor får du som anställd hos Centric alla verktyg du behöver för utvecklas i din yrkesroll. Vi sätter stort värde i att våra medarbetare utvecklas och höjer sin kompetens. Vi erbjuder därför alla våra konsulter möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan där vi bekostar såväl studiematerial samt certifieringar. I takt med att du tar certifikaten så höjs även din lön. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.Centric är ett IT-företag med 370 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.OBS! Du vet väl att du kostnadsfritt kan ladda ner hundratals e-böcker på vår hemsida. Där finns böcker inom allt från t ex IT, ekonomi, personlig utveckling, karriärstips till hur man skriver ett bra CV.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Elise Haglund på tfn: 0733-571793 eller elise.haglund@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-15Centric Professionals AB5695456