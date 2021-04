Supporttekniker - Derome AB - Supportteknikerjobb i Varberg

Derome AB / Supportteknikerjobb / Varberg2021-04-091946 startade Karl Andersson den första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver tredje generationen av ägarfamiljen Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri med 2 300 medarbetare och en omsättning på 8,5 miljarder kronor.Här finns trevliga kollegor, goda karriärmöjligheter och chans att växa genom utbildning. Vi jobbar hårt för att varje medarbetare ska trivas och vilja stanna länge hos oss. Varje år gör vi roliga trivselaktiviteter och lägger extra kraft på hälsa och välmående, ett hälsosamt och balanserat arbetsliv är viktigt för oss. Vi vill att du som jobbar här ska ha det bra och känna stolthet att vara en del av Sveriges största familjeägda träindustri.2021-04-09Som supporttekniker arbetar du dagligen med att bemanna supporttelefonen och hjälpa våra användare via telefon och/eller fjärrstyrning av dator. Arbetsuppgifterna består i att ta emot felanmälningar, utföra grundläggande felsökning och leverera lösningar till användaren. I de fall du inte kan lösa ett ärende ansvarar du för att eskalera det till 2nd-linesupport. Du kommer bl.a. stöta på inloggningsfrågor, kontohantering i Microsoft AD, Microsoft365-frågor och hårdvarubeställningar. Inledningsvis blir du upplärd av en erfaren supporttekniker som hjälper dig komma igång i rollen.För att passa i rollen supporttekniker hos oss på Derome ser vi gärna att du har följande kvalifikationer:Gymnasial utbildning inom IT eller likvärdig utbildning eller erfarenheter som bedöms som likvärdigaDu har tidigare erfarenhet av supportarbete och stöd till användareDu rör dig obehindrat i WindowsmiljöDu har kunskaper inom Microsoft365, t.ex. Teams och OneDriveGrundläggande kunskaper inom nätverkDu har lätt för att uttrycka dig i både tal och skriftKörkort och tillgång till egen bil är en fördel i tjänsten.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i befattningen som supporttekniker måste du känna igen dig i:Samarbete, du är en lagspelare som skapar goda relationer med kollegorKommunikativ, du trivs såväl med skriftlig som muntlig kommunikation.Serviceinriktad, du hjälper och guidar såväl användare som kollegor.Ordningsam och strukturerad, du dokumenterar och deltar i att sprida kunskap.Initiativtagande, du ser positivt på utmaningar och du tar tag i sakerNyfikenhet, du har ett tekniskt intresse och vill utvecklas.Ansvarstagande, du är självmotiverande och bidrar aktivt till utvecklingen inom driften.ÖVRIG INFORMATIONVi är ett gott gäng! Hos oss kan du vänta dig ett spännande och utvecklande arbete i ett dynamiskt och framgångsrikt företag med korta beslutsvägar och ett starkt varumärke. Engagerade ledare och goda utvecklingsmöjligheter bidrar till att vi har nöjda och stolta medarbetare.Tjänsten är heltid, tillsvidare och med tillträde snarast. Placeringsort är Derome utanför Varberg. Arbetet är förlagt på dagtid då vår support är öppen mellan kl 06:00 och 17:00. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta vår Driftchef på IT, Christer Blomqvist på 0340-66 46 22.Passar tjänsten ovan in på dig? Tveka då inte, ansök redan idag! Vi vill ha din ansökan senast den 9 maj eller tidigare då vi tillämpar löpande tillsättning av tjänsten.Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.Derome utmanar det som är. Vi vill förenkla och förbättra och tror på att växa tillsammans med vår omvärld, våra kunder och medarbetare. I vårt koncernbolag blir du en del i teamet av affärsstödjande funktioner där engagemang, kompetens, prestigelöshet och affärsmässighet är vad som driver oss framåt. Läs mer på derome.seVaraktighet, arbetstidHeltid 100% TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-09Derome AB5680230