Supporttekniker 3rd line
2026-03-09
Vi söker nu en skicklig och trygg supporttekniker för kunds räkning i Östersund. I den här rollen arbetar du med ärenden som eskaleras från kundens 1st line. Du kommer att hantera allt från enklare supportfrågor till mer avancerad felsökning på 2nd-3rd line-nivå. Arbetet sker i en säkerhetsklassad miljö där du följer etablerade rutiner och arbetar noggrant, metodiskt och med stort fokus på kvalitet.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av teknisk support på 3rd line-nivå
Mycket god förmåga att felsöka och driva komplexa ärenden i mål
En självgående och strukturerad arbetsstil
Förmågan att hantera ett stort inflöde av varierade ärenden
En ansvarstagande och lösningsorienterad inställning
En stabil och tydlig kommunikationsstil i kundnära situationer
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Teknisk kompetens vi tror att du har:
Avancerad kunskap inom Windows Server och/eller Linux
Erfarenhet av Active Directory och GPO
Vana av att jobba i molnmiljöer som Azure, AWS eller liknande
Erfarenhet av virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)
God förståelse för databaser
Vem du är som person
Du drivs av att hjälpa andra och leverera support av hög kvalitet. Du är nyfiken, gillar att hålla dig uppdaterad inom IT och tar gärna dig an nya utmaningar. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, arbeta självständigt och bygga långsiktiga relationer med både kollegor och kunder.
Om gigget
Start: Omgående (med hänsyn till uppsägningstid) Det här är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningsvis anställs hos oss under de första sex månaderna. Ambitionen är därefter att du går över i en tillsvidareanställning hos kunden.
Detta är ett heltidsjobb.
Gigstep AB
FRÖSÖN
