Supporttekniker 3rd line

Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Östersund
2026-03-09


Vi söker nu en skicklig och trygg supporttekniker för kunds räkning i Östersund. I den här rollen arbetar du med ärenden som eskaleras från kundens 1st line. Du kommer att hantera allt från enklare supportfrågor till mer avancerad felsökning på 2nd-3rd line-nivå. Arbetet sker i en säkerhetsklassad miljö där du följer etablerade rutiner och arbetar noggrant, metodiskt och med stort fokus på kvalitet.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av teknisk support på 3rd line-nivå

Mycket god förmåga att felsöka och driva komplexa ärenden i mål

En självgående och strukturerad arbetsstil

Förmågan att hantera ett stort inflöde av varierade ärenden

En ansvarstagande och lösningsorienterad inställning

En stabil och tydlig kommunikationsstil i kundnära situationer

Goda kunskaper i både svenska och engelska

Teknisk kompetens vi tror att du har:
Avancerad kunskap inom Windows Server och/eller Linux

Erfarenhet av Active Directory och GPO

Vana av att jobba i molnmiljöer som Azure, AWS eller liknande

Erfarenhet av virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)

God förståelse för databaser

Vem du är som person
Du drivs av att hjälpa andra och leverera support av hög kvalitet. Du är nyfiken, gillar att hålla dig uppdaterad inom IT och tar gärna dig an nya utmaningar. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, arbeta självständigt och bygga långsiktiga relationer med både kollegor och kunder.
Om gigget
Start: Omgående (med hänsyn till uppsägningstid) Det här är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningsvis anställs hos oss under de första sex månaderna. Ambitionen är därefter att du går över i en tillsvidareanställning hos kunden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
