Supporttekniker
Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-06-29
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Din nya tjänst
Vi söker en driven och erfaren IT-tekniker som trivs i en dynamisk miljö och kombinerar teknisk expertis med ett starkt serviceinriktat tänkesätt.
Om uppdraget
Du kommer att vara den första kontaktpunkten för våra användare och ansvara för att ta emot, analysera och lösa inkommande IT-relaterade problem. Du kommer att arbeta strukturerat med felsökning, prioritering och uppföljning av ärenden, samtidigt som du säkerställer en hög servicenivå.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
God kunskap om Windows-miljöer, Microsoft 365 och användaradministration
Grundläggande kunskaper om nätverk
Förmåga att felsöka både mjukvara och hårdvara
Erfarenhet av fjärrsupportverktyg
Mycket starka kommunikationsförmågor på svenska och engelska
Minst 2–3 års erfarenhet av arbete i en servicedesk eller IT-supportroll
Meriterande
Erfarenhet av AV-utrustning
Erfarenhet av macOS
Grundläggande kunskaper om Android- och Apple-enheter
Erfarenhet från life science eller annan reglerad bransch
Du som person
Vi söker någon som är lösningsorienterad, serviceinriktad och har ett genuint intresse för teknik, och som trivs med att arbeta i en snabbrörlig miljö. Du är självgående, ansvarsfull och samarbetar lätt med kollegor och användare både i Sverige och internationellt.
Din ansökan
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, arbetstid 8:00 – 16:30
Plats: På plats på huvudkontoret i Uppsala
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (IT/ Telekomavtalet inte bemanningsavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988033-2076341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Uppsala University (visa karta
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752 36 UPPSALA Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
9984113