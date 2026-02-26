Supporttekniker
SOLTAK AB - Samverkan för effektivare tjänster
SOLTAK ägs av fyra kommuner, Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn.
SOLTAK levererar specialiserade tjänster inom ekonomiadministration, löneadministration, IT-drift och support. Genom dessa tjänster kan vi, tillsammans med våra kommuner, samordna och effektivisera verksamheten. Utöver detta utför och driver vi uppdrag och projekt för våra kommuner inom samtliga tjänsteområden. Som inköpscentral möjliggör vi även kostnadseffektiva lösningar för våra kommuner.
Vi är dedikerade till att leverera professionella tjänster och strävar ständigt efter att förbättra servicen till våra kommuner.
Vårt fokus ligger på att stödja ägarkommunernas processer och administrativa tjänster, vilket utgör kärnan i vår verksamhet. Med korta beslutsvägar kan vi snabbt anpassa oss för att möta våra kommuners behov och förväntningar.
De ord vi vill förknippa med SOLTAK är engagemang, kompetens och tillsammans.
Arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen som Supporttekniker behöver du ha några års erfarenhet av IT-support eftersom ditt dagliga arbete innebär att lösa ärenden i ärendehanteringssystem via telefon och på plats hos kund. Du är ofta den användaren möter och ditt bemötande är därför av största vikt då du är bolagets ansikte utåt. Din arbetsuppgift är att ge god upplevelse av service inom IT. Arbetet innebär frågor av varierad art med ett visst mått av stress som du behöver kunna hantera och ändå leverera god service. Gillar du IT, kundkontakt och att kunna hjälpa till är detta jobb för dig.
Rollen som Supporttekniker innebär att ansvara för att:
* Ge teknisk support för bland annat datorer, mobila enheter, nätverk, serverinfrastruktur, skrivare/scannrar och telefoni för externa och interna användare
* Ge tekniskt stöd och rådgivning antingen via telefon/ärende eller direkt på plats ute hos kommunerna
* Upprätthålla en hög servicegrad
* Ge rådgivning och erbjuda lämpliga lösningar
* Avgränsa fel, felsöka, prioritera och lösa inkomna ärenden inom samtliga områden SOLTAK IT ansvarar för
* Säkerställa korrekt dokumentation av ärenden
* Följa rutiner kring ärendehantering och incidenthantering
* Delta och medverka i projekt- och utvecklingsarbete för att bidra med teknisk kunskap från IT-området
* Hantering av inkommande beställningar och ärendenKvalifikationer
Vi vill att du som söker har:
* Erfarenhet som supporttekniker med erfarenhet inom IT-support eller som onsite-tekniker
* God kompetens av att ge support fysiskt och på distans
* Erfarenhet av större nätverk med Microsoft AD, Windows 11 samt skrivare i en kontorsmiljö
* Erfarenhet av och god förståelse för Microsoftprodukter och drift av Microsoftbaserad IT-miljö (Intune, Entra mm)
* Pedagogisk förmåga och är en god lyssnare
* Förmåga att vara flexibel och ha förmågan att hantera många ärenden och kontakter samtidigt
* Förmåga att kunna hantera samtliga typer av supportärenden över telefon, på plats och i ärende då rotation inom arbetsuppgifterna förekommer
* Fokus på service, lösningsfokus med engagemang
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift
* Nyfikenhet på att lära dig nya saker och trivs i en föränderlig miljö
* Flytande svenska i tal och skrift då all dokumentation och dialog sker på svenska
* B-körkort krävs då resor kan förekomma i tjänsten
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av felsökning av skrivare/scanner
* Erfarenhet av arbete med Cisco-produkter
ÖVRIGT
På SOLTAK AB erbjuder vi dig flexibel arbetstid, viss del av din arbetstid har du möjlighet att arbeta på distans om det fungerar för dina arbetsuppgifter.
Vi som arbetsgivare är mån om att medarbetare ska ha möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.
60 % av arbetstiden minst vill vi att alla medarbetare befinner sig på arbetsplatsen för att underlätta samarbete och interaktion.
Vi använder oss av friskvårdstimme och erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.
Vi avsätter hela 6 % till tjänstepension.
Vi är placerade i Kungälv och det är smidigt att ta sig till kontoret med kollektivtrafik från tex Göteborg.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester inför intervju två.
Vi utför bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning. Bakgrundskontrollerna används för att skydda SOLTAK AB:s medarbetare och kunder, samt till att skydda hanteringen av bolagets uppgifter och uppdrag. Syftet är att vid rekrytering och bemanning säkerställa kandidatens lämplighet för sökt tjänst och att eftersträva en säker och trygg verksamhet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Urval och intervjuer sker löpande registrera därför din ansökan redan idag!
Ersättning

Enligt avtal.
