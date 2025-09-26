Supportmedarbetare till Solute Technologies!
2025-09-26
Vill du ha en varierad supportroll där du får prata med kunder, guida i system och bidra med teknisk förståelse? Vi söker dig som vill skapa värde i varje samtal - varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Solute Technologies växer och med fler kunder ökar behovet av support. Du kommer att vara en nyckelperson i att hjälpa användare med deras frågor, guida dem i systemet och bidra till att de får ut maximalt värde av tjänsten. Rollen är kundnära, kommunikativ och tekniskt orienterad.
Du erbjuds
• Möjlighet att växa, bidra med idéer och utvecklas i takt med bolaget
• Tillhöra ett sammansvetsat team med fint kontor i centrala Stockholm
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och lösa kundärenden via telefon och e-post, samt att utbilda och guida kunder i företagets produkter och system. Du kommer att vara en viktig del av kunds supportteam och bidra till en positiv kundupplevelse.
• Hantera inkommande kundärenden via telefon och e-post.
• Guida och utbilda kunder i användningen av det egenutvecklade systemet.
• Genomföra korta produktgenomgångar och identifiera merförsäljningsmöjligheter.
• Hålla uppstartsutbildningar för nya kunder.
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare erfarenhet av kundsupport via telefon.
• God kommunikationsförmåga och tålamod att guida användare i systemen.
• Grundläggande teknisk förståelse och stark problemlösningsförmåga.
• Bekväm med digitala kommunikationsverktyg som Teams.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Ett affärstänk och intresse för merförsäljning.
• Erfarenhet från liknande nischbransch.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Solute Technologies grundades 1997 och utvecklar skräddarsydda affärssystem till kunder. De erbjuder även Hantverksappen - en SaaS-lösning för hantverkare och serviceorganisationer som underlättar deras arbete . Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
