Supportmedarbetare till Nortic AB
2026-01-20
Supportmedarbetare till Nortic AB- Konsultuppdrag via Manpower
Vi söker en serviceinriktad och lösningsorienterad person till Nortics supportteam. Du kommer att ge snabb och professionell hjälp till våra biljettköpare via telefon och e-post. Inledningsvis fokuserar du på kundärenden från biljettköpare, men på sikt kan även arrangörssupport ingå.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
* Besvara inkommande supportärenden via mail och telefon
* Hjälpa biljettköpare med frågor om biljetter, betalningar, leveranser och återbetalningar
* Stötta arrangörer med Nortics system (evenemangsupplägg, rapporter, statistik, försäljning)
* Felsöka tekniska problem och eskalera till rätt intern funktion
* Dokumentera ärenden och lösningar i ärendehanteringssystem
* Säkerställa att kunddialoger håller hög kvalitet och följer GDPR
* Bidra till utveckling av guider, rutiner och förbättringar i supportflödet
* Samarbeta med sälj och leverans för smidig onboarding av arrangörer
Arbetstider
* Flexibelt upplägg: 2-3 dagar per vecka, gärna även helger
* Pass kan variera mellan 08:00-13:00 eller 13:00-17:00
Vi tror att du är
* Duktig på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift (engelska förekommer ibland)
* Datorvan och har erfarenhet av att arbeta i olika system
* Serviceorienterad, kommunikativ och trivs med att arbeta i team
Om Nortic
Nortic AB är ett välrenommerat IT-företag i Karlskrona med över 20 års erfarenhet av att utveckla smarta, kundanpassade lösningar. Vi värdesätter samarbete, frihet under ansvar och en prestigelös kultur där människor kommer först. Hos oss får du möjlighet att växa och bidra med idéer som gör skillnad.
Vi erbjuder via Manpower:
* Trygg anställning med kollektivavtal.
* Tillgång till utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
* Ett stimulerande uppdrag i ett sammansvetsat team.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så snart vi hittat rätt person - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson - charlotte.johansson1@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
