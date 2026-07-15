Supportmedarbetare till DSV i Värnamo
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Värnamo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värnamo
2026-07-15
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Är du tillgänglig i slutet av juli och är en serviceinriktad person som är i början av din karriär och vill få chansen att utvecklas? I rollen som Supportmedarbetare får du möjlighet att arbeta på ett globalt företag, DSV, i en roll med varierande arbetsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i sex månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DSV. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
DSV är ett av världens ledande transport- och logistikföretag med verksamhet i över 80 länder. I Sverige är DSV en etablerad aktör med starka flöden och lång erfarenhet av att hantera komplexa transportupplägg. Nyligen har DSV dessutom gått samman med Schenker, vilket ytterligare stärker bolagets position på marknaden. Det innebär större geografisk täckning, fler affärer och en organisation i utveckling – där arbetssätt, strukturer och samarbeten fortsätter att sätta sig.
Hos DSV präglas vardagen av ett högt tempo där planering snabbt behöver omsättas i handling. Verksamheten bygger på nära samarbete mellan trafikledning, kunder och åkerier, där kommunikationen är direkt och beslutsvägarna korta. Som bolag är DSV i förändring och tillväxt, vilket skapar möjligheter för dig som vill vara med och påverka, utvecklas i din roll och bidra i en organisation där mycket händer.Dina arbetsuppgifter
Som supportmedarbetare arbetar du i en central supportfunktion, ofta kallad desken, där du stöttar den dagliga driften inom transport- och logistikflödet. Rollen innebär att du avlastar bokningsmedarbetare, trafikledare och speditörer genom att hantera ärenden, kundförfrågningar och administrativa uppgifter kopplade till transporter.
Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad, strukturerad och händelsestyrd miljö där tempot periodvis är högt. I rollen som supportmedarbetare kommer du bland annat att:
Vara första kontaktpunkt för kunder och interna funktioner via telefon och mejl
Hantera och följa upp ärenden kopplade till pågående transporter
Besvara frågor om leveransstatus, bokningar och enklare avvikelser
Stötta boknings- och trafikfunktioner med administrativt och operativt stöd
Samordna information mellan kund, operativ drift och övriga interna team
Arbeta i olika affärs- och transportsystem
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• God dator och systemvana
• Erfarenhet utav service, från t.ex. butik eller kundtjänst
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av liknande roll/intresse inom logistikbranschen
För att trivas i rollen är du en engagerad och lösningsorienterad person som brinner för att hjälpa andra. Du trivs i ett arbete med varierande tempo och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga service med kunden i fokus. Du tar gärna egna initiativ, är strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du tillmötesgående, flexibel och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Övrig information
Start: Slutet av Juli / början av Aug Plats: Värnamo Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Slumpmässiga drogtester förekommer på arbetsplatsen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906115-2101879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Bredgränd 2B (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10003654