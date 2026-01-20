Supportmedarbetare sökes
Eterni Sweden AB /Jönköping / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-01-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB /Jönköping i Jönköping
Vill du arbeta med kundservice och support? Vi söker drivna medarbetare till flera roller i Jönköpings län - flexibla uppdrag och möjlighet att utvecklas!
Våra kunder i Jönköpings län med omnejd söker nu förstärkning till flera olika support- och servicefunktioner. Vi tar gärna en första intervju med dig för att berätta mer om våra uppdrag, vilka kunder vi samarbetar med och tillsammans hitta rollen som passar just dig allra bäst!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av kundservice eller teknisk support - antingen genom tidigare arbete eller utbildning
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är van vid att bemöta kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ha flera ärenden igång samtidigt
Du är trygg att jobba administrativt och att arbeta i olika IT-system och tar snabbt till dig nya verktyg och rutiner
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och har en stark vilja att hjälpa andra
OM TJÄNSTEN OCH DINA FÖRMÅNER SOM KONSULT
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Hos oss ska du må bra, trivas och känna dig som en del av gemenskapen.
Vi erbjuder företagshälsovård och terminalglasögon för din hälsa och trygghet, samt friskvårdsbidrag för att du ska kunna hålla energin på topp. Som en extra uppskattning får du tipsbonus när du rekommenderar nya kollegor - och vi ordnar regelbundet konsultaktiviteter där vi ses, skrattar och bygger gemenskap.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats där du både mår bra och utvecklas. Välkommen till oss!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Denna tjänst är en annons med proaktivt syfte att attrahera rätt kandidater för rätt arbetsplats. Med det sagt arbetar vi med löpande urval men ha förståelse för att svar kan dröja.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Eterni Sweden AB /Jönköping Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9693462