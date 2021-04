Supportmedarbetare inom IT - Fordonsdata Nordic AB - Supportteknikerjobb i Lund

Fordonsdata Nordic AB / Supportteknikerjobb / Lund2021-04-07Har du ett genuint intresse av IT och affärssystem, gillar du kundservice och är du en bra teamspelare? Då kommer du att trivas hos oss!Om FordonsDataFordonsData Nordic AB är ett IT-företag med lång erfarenhet av utveckling och implementering av affärssystemet Kobra II för fordonsbranschen. Företaget grundades 1991 och har sedan dess haft en expansiv utveckling och består idag av ca 130 medarbetare. Vi är marknadsledande i Sverige och vårt system finns hos över 700 kunder och används av ca 8 000 dagliga användare. Förutom att leverera och drifta våra kunders system, utbildar och supporterar vi våra användare i vårt affärssystem.2021-04-07Du kommer att ta emot inkommande kundärenden via telefon, mail och kundwebb gällande vårt affärssystem. Du kommer att supportera våra kunder på egen hand eller tillsammans med kollegor och beroende på ärendets karaktär även eskalera detta vidare till övrig supportorganisation. Tjänsten innebär stort fokus på kundservice och kundtillfredsställelse. Tjänsten är en heltidstjänst och vårt kontor hittar du i nyrenoverade lokaler i Lund.Bland arbetsuppgifterna förekommer:Felsökning av mjukvara, nätverk, skrivare, betalterminaler m.m.Klientinstallation av vårt affärssystem hos kundHantering av övervakningssystem.Beställningar av användarkonton.Skrivaruppläggning i affärssystemet.I rollen arbetar du tätt ihop med IT-avdelningen. Kompetensöverföring mellan Support och IT är väl inarbetat och något vi arbetar löpande med.Vi söker dig med genuint intresse för IT och affärssystem. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, affärssystem eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med support av IT är det meriterande.Du har:Kompetens inom AD, Office 365, Citrix, TCP/IP. AIX (Unix)-kompetens är meriterande.Mycket god förmåga att felsöka och "ringa in" kundens behov.Starkt driv att göra det lilla extra som får kunden mer än nöjd.Hög kommunikationsnivå, du kommunicerar effektivt och tydligt i både tal och skrift.Intresse och kunskap för ett verksamhetssystems flöde.Som person är du strukturerad, prestigelös och bra på att samarbeta. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt där du visar på god förmåga att kunna lyfta blicken och se helheten och värdet av det arbete du utför. Du motiveras av att nå avslut och se möjligheter. För att förstå och möta kunden på bästa sätt behöver du ha en positiv attityd, vara lyhörd samt visa god förståelse för våra kunders utmaningar.Varför arbeta hos oss?På FordonsData arbetar vi tillsammans, med visionen att vara den självklara parten för smarta affärslösningar i fordonsbranschen. Vårt arbetssätt genomsyras av affärsmässighet och glädje. Varje dag äter vi gemensam frukost och det finns möjlighet att träna en timme i veckan på betald arbetstid. Hos oss får du också en förmånlig pensionsavsättning, möjlighet till bonus, friskvårdsbidrag och subventionerad lunch. Det finns goda utvecklingsmöjligheter och vi har en årlig utbildningspott som säkerställer din och företagets kompetens.Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 maj. Urval och intervjuer sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Telefonförsäljning med anledning av denna annons undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-07Fordonsdata Nordic AB5675892