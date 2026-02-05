Supportmedarbetare inom IT
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-02-05
Är du tekniskt lagd, har ett stort intresse för IT och har erfarenhet av teknisk support/helpdesk? Se då hit! Vi söker nu för kunds räkning en driven och lösningsorienterad servicedeskmedarbetare.
OM TJÄNSTEN:
Du kommer i denna rollen bli en del av ett innovativt bolag som är på en spännande digitaliseringsresa. Här får du chansen att hjälpa kollegor med bästa möjliga support. Komplexiteten varierar fall till fall och ingen dag är den andra lik. Här finns all möjlighet att växa internt och desto bekvämare du blir i rollen, desto mer ansvar kommer du få.
I denna roll är din främsta uppgift att leverera service i världsklass gällande support och felavhjälpning vid tekniska problem. Du supporterar och stöttar användarna med felsökning av mjuk- och hårdvara, främst via telefon och TeamViewer, men också på plats i deras Visitor Center.
Här kommer lite konkreta exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och installation, främst i Windows miljö
Felsökning av såväl hårdvara som mjukvara
Ta emot samt registrera ärenden i företagets ärendehanteringssystem
Hantera konton, lösenord osv. i Active Directory
VI SÖKER DIG SOM:Har goda datorkunskaper och ett starkt intresse för IT
Har arbetslivserfarenhet av teknisk support/helpdesk
Har relevant teknisk IT-utbildning
Är obehindrad i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Active Directory, Powershell och har ett intresse för Problem Management eller inom IP-telefoni (Cisco).
Vidare kommer stort vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa i rollen som servicedeskmedarbetare krävs det att du som person är konsultmässig, driven och engagerad. Du är nyfiken och öppen som person och ser värdet i att arbeta i team där alla arbetar för att nå bolagets gemensamma mål. Du är pedagogisk och hjälpsam och ser det som en självklarhet att anpassa retoriken efter personen du pratar med. Du vill vara med och bidra, komma med nya idéer och ständigt kommunicera på bästa sätt gentemot kollegor och kunder.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd hos oss på Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, vikariat på 12 månader
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
