Supportmedarbetare, första linjens support, Servicecenter, vikariat

2026-02-16
Är du en person som vill leverera fantastisk kundservice och arbeta i team, då är vi kanske rätt plats för dig!
Servicecenter är en avdelning inom Område Shared Service Center. I Servicecenter tar vi emot felanmälningar, beställningar samt ger support och förmedlar ärenden inom IT, vård- och administrativa system, fastighetsfrågor, telefoni, städ och transport. Till oss kommer också alla medarbetare och kommunanställda för att få sitt eTjänstekort utfärdat.
Avdelningen består av gruppen Första linjen och eTjänstekort, IT- och telefonisupport samt Systemsupport. Som medarbetare i gruppen Första linjen och eTjänstekort kommer du ha en viktig roll i mötet med våra kunder via telefon. Gemensamt för oss är vår mycket höga serviceanda. Ett gott bemötande och en bred kunskap om Region Örebro län som helhet kännetecknar vårt glada gäng. Mer information om Servicecenter finns på Region Örebro läns webbplats.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta i teamet första linjen och tillsammans med dina kollegor ser du till att funktionen fungerar på ett optimalt sätt. Det innebär att du kommer att arbeta såväl individuellt som i grupp. Arbetet innebär i första hand att hjälpa våra kunder via telefon, mail och självservice.
I ditt arbete kommer bland annat följande att ingå:
Ta emot felanmälningar, beställningar och förfrågningar rörande alla typer av ärenden som Servicecentret hanterar
Analysera de frågeställningar som inkommer, lösa dem alternativt lägga vidare till andra linjens support, eller till annan utförande enhet.
Samarbeta med dina kollegor för att lösa inkomna ärenden. Dokumentera och följa upp och återkoppla.
Tillsammans med övriga medarbetare, gruppchefer samt avdelningschef arbeta med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
Övrig informationTillträde
Snarast enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som har som lägst gymnasial utbildning, och minst ett års arbetslivserfarenhet från kundservice eller supportverksamhet.
Vi söker dig som har som lägst gymnasial utbildning, och minst ett års arbetslivserfarenhet från kundservice eller supportverksamhet.
Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Som person har du en stor drivkraft, ett lösningsorienterat fokus, vilja att utvecklas och som har en stark känsla för service. Du trivs med att ha kundkontakt och att arbeta i ett högt tempo.
Vi är övertygade om att mångfald i alla avseenden berikar verksamheten. Du har stor respekt för andra människor och vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga erfarenheter och egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan?
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Josefin Thörn, enhetschef 019-6026499
Fackliga företrädare:
Vision, Isabell Karlsson, 019-602 27 55 Ersättning
Månadslön
